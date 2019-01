Z kontaminovaného miesta prevezú do nemocnice 12 ľudí

Hasiči podľa posledných informácií nevedia, aká látka pri stavbe rýchlostnej cesty R7 unikla.

Bratislava 17. januára (TASR) - Z miesta úniku nebezpečnej látky medzi Blatnou na Ostrove a Lehnicami odvezú do nemocnice 12 ľudí. TASR o tom informovala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová.



"V tejto chvíli sa určuje postup, do ktorých nemocníc a za akých podmienok budú pacienti transportovaní. Ide spolu o 12 osôb, ktoré sa nachádzali v priestore, kde došlo k úniku látky. Vyšetrenia podstúpi aj posádka zdravotníckych záchranárov, ktorá prišla na miesto udalosti. Všetci sú pri vedomí a nikto nie je v ohrození života," priblížila Krčová.



Hasiči podľa posledných informácií nevedia, aká látka pri stavbe rýchlostnej cesty R7 unikla. Koncesionár a zhotoviteľ projektu D4R7 Construction tvrdí, že v rámci stavebných prác sa v danej oblasti nevykonávali žiadne úkony, ktoré by mohli ohroziť zdravie a bezpečnosť zamestnancov pri práci.