Z košického letiska je dostupných vyše 500 destinácií na jeden prestup

Košice 9. februára (TASR) – Napriek ohlásenému rušeniu troch liniek z Košíc spoločnosťou Wizz Air naďalej platí, že letecká dostupnosť Košíc a východného Slovenska nikdy nebola na takej dobrej úrovni, ako je tomu dnes. Pre TASR to v piatok povedal marketingový manažér košického letiska Juraj Toth.



"Do Košíc lietajú štyria sieťoví dopravcovia, konkrétne Austrian Airlines, České Aerolínie, LOT Polish Airlines a Turkish Airlines, čím sa nemôže pochváliť žiadne iné slovenské letisko. Vďaka týmto dopravcom a ich sieti spojení je z Košíc dostupných vyše 500 destinácií po celom svete na jeden prestup, aj svetové metropoly ako New York, Los Angeles, Toronto, Singapur, Tokio, Kuala Lumpur, Kapské Mesto či Johannesburg," povedal Toth.



Uplynulý rok letisko eviduje ako najúspešnejší z pohľadu konektivity. "V roku 2017 prešlo bránami letiska Košice 496.708 cestujúcich, čo predstavuje nárast o 13,7 %, respektíve o 60.012 cestujúcich v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Celkovo 373.406 cestujúcich využilo pravidelné linky a 121.230 cestujúcich charterové lety," priblížil Toth.



Najväčšou mierou sa na raste podieľal segment charterovej prepravy, v ktorom sa počet prepravených cestujúcich medziročne zvýšil o 35.410 cestujúcich, čo je nárast o 41,3 %. V segmente pravidelnej prepravy bol zaznamenaný nárast o 24.427 cestujúcich, čo je nárast o 7 %.



"Vďaka historicky najlepšej letnej charterovej sezóne a dobrým číslam na pravidelných linkách sme radi, že môžeme oznámiť, že rok 2017 bol druhým najúspešnejším rokom v histórii Letiska Košice z hľadiska počtu vybavených cestujúcich a úplne najlepším v histórii z pohľadu konektivity," skonštatoval výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva košického letiska Michael Tmej.



"Naše minuloročné výsledky a výsledky za január 2018 dokazujú zvýšený záujem ľudí o cestovanie, keďže počet cestujúcich na všetkých linkách v Košiciach vzrástol o 15,8 %," doplnil Toth.



Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air vo štvrtok (8.2.) oznámila, že 14. mája 2018 zruší svoju leteckú základňu na Letisku Košice. Dôvodom je úprava siete liniek a plánu kapacít v Košiciach podľa meniaceho sa dopytu cestujúcich. Aerolínie tak rušia linky z Košíc do Kolína, Tel Avivu a Doncastru Sheffield. Wizz Air však bude naďalej lietať denne na letisko Londýn-Luton.