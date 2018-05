Z milióna eur na zveľadenie objektov Banská Bystrica minula polovicu

Práce sa doteraz zamerali na odstraňovanie havarijného stavu kanalizácie, výmeny ventilov, kúrenárske práce, opravy komínov, strešných odtokov, zábradlí či na odstránenie vlhnutia stien.

Banská Bystrica 28. mája (TASR) – Jeden milión eur je vyčlenených v rozpočte Banskej Bystrice na zveľadenie objektov v majetku mesta a hoci nejde o veľké rekonštrukcie, ale o drobné opravy, sú nevyhnutné na zabezpečenie bezproblémového chodu mestských zariadení. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková s tým, že opravy sa zameriavajú na stavebnú obnovu budov, opravy inžinierskych sietí, odstraňovanie havarijných stavov a nákup potrebného vybavenia.



Údržba objektov sociálnych služieb v správe mesta počíta so sumou 54.000 eur. Na Zariadení pre seniorov Jeseň opravili dvere, okná či žalúzie a Stredisko sociálnych služieb na Ulici 9. mája zasa potrebovalo odstrániť havarijný stav plynového kotla, opraviť kúpeľne a toalety. Po rokoch je tiež potrebné investovať do budovy mestského úradu, na čo rozpočet ráta so sumou 158.000 eur.



"Od začiatku tohto roka sa nám podarilo z vyčlenenej sumy milión eur vyčerpať už takmer polovicu. Išlo o rôzne požiadavky, ktoré nám boli adresované z našich materských (MŠ) a základných škôl (ZŠ), zo zariadení sociálnych služieb a ďalších objektov v majetku mesta. Veľakrát sú to rôzne drobné stoeurové opravy, ale i náročnejšie investície, ktoré je potrebné zabezpečiť, aby sa naše budovy ďalej neznehodnocovali, udržiavali a boli prevádzkyschopné," konštatoval primátor Ján Nosko.



Na nevyhnutné opravy ZŠ sa počíta so 414.000 eurami a škôlok so 154.000 eurami. Práce sa doteraz zamerali na odstraňovanie havarijného stavu kanalizácie, výmeny ventilov, kúrenárske práce, opravy komínov, strešných odtokov, výťahov, rozvodov elektroinštalácií, zábradlí či na odstránenie vlhnutia stien. Okolo 60.000 eur išlo na výmenu okien a dverí na bývalej ZŠ Tatranská a na opravu nášľapných vrstiev v hodnote asi 70.000 eur v ZŠ Ďumbierska. Okrem toho mesto investovalo 30.000 eur aj do nákupu detských stolov a stoličiek v škôlkach.



"Významnú investíciu predstavuje položka 120.000 eur, ktorú budeme počas leta čerpať na nákup vybavenia kuchýň v našich školách. Veľa spotrebičov už nespĺňa požiadavky dnešnej doby, preto sa zameriame na obstaranie nových sporákov, konvektomatov, pecí, chladničiek a inej elektroniky," dodal Nosko.



Na údržbu ďalších mestských budov ide zhruba 46.000 eur. Práce súviseli s opravami a maľovaním Hodinovej veže či kultúrneho domu v Uľanke alebo zvonice v Podlaviciach. Ďalších 15.000 eur sa použije na interiérové vybavenie informačného centra v dopravnej časti autobusovej stanice.