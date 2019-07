Z najvyššie položenej včelnice stočili prvý tohtoročný med

Týmto slovenským unikátom sa v Tatrách snažia podporiť myšlienku udržania včelárskeho remesla.

Štrbské Pleso 21. júla (TASR) – Na streche jedného z hotelov na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách pred viac ako rokom umiestnili včelnicu, ktorá je najvyššie položenou na Slovensku. V uplynulých dňoch tam prvý raz tohto roku stočili med. Jeho množstvo pozitívne prekvapilo.



"Zatiaľ sme iba v dvoch úľoch našli viac ako desať kilogramov medu. V priebehu budúceho týždňa plánujeme med stáčať z ďalších dvoch úľov. Všetko však ovplyvňuje počasie. Ak sa na dlhšie obdobie ochladí a včielky nebudú môcť vylietať za potravou, med, ktorý je momentálne v plastoch, skonzumujú," uviedla riaditeľka hotela Erika Fočárová.



Týmto slovenským unikátom sa v Tatrách snažia podporiť myšlienku udržania včelárskeho remesla. Úle majú včely umiestnené tak, aby mali výlet priamo do lesa. Starostlivosť o včelstvá je realizovaná výhradne bez použitia akejkoľvek chémie, len s čisto prírodnými produktmi.



"To, čo nám včielky vyprodukujú, by sme po zaregistrovaní radi potom ponúkli na ochutnávku aj našim hotelovým hosťom počas raňajok," povedala Fočárová.



Už pri osádzaní úľov Jana Znášiková z občianskeho združenia Apis Carpatica uviedla, že aj napriek umiestneniu včelích domovov v nadmorskej výške 1380 metrov nad morom, predpokladajú, že sa včelám bude dariť.



"Na streche sú dobré slnečné podmienky, úle sú osadené letáčmi na východ. Je tu veľa medodajných rastlín, čo je pre včely veľmi podnetné," vyjadrila sa v tom čase.



Aj v hoteli považujú osadené úle za veľký prínos. "Pomáhame tatranskému ekosystému, pretože opeľovačov ubúda, včela je zároveň aj indikátorom zdravého životného prostredia," dodala Fočárová.