Z obcí Bratislavského kraja bola najvyššia účasť v Miloslavove

Bratislava 1. apríla (TASR) – Najvyššiu účasť v sídlach Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) mimo hlavného mesta zaznamenali v druhom kole prezidentských volieb (30.3.) v obci Miloslavov, kde volebná účasť dosiahla 65,45 percenta. Naopak, najmenej voličov prišlo v Záhorskej Vsi (31,77 percenta) v okrese Malacky. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Z okresných sídiel Bratislavského kraja zaznamenali najvyššiu účasť v druhom kole prezidentských volieb (30.3.) v Pezinku, kde volebná účasť dosiahla 57,86 percenta. V Bratislave to bolo 56,07, v Senci 48,18 a v Malackách 43,98 percenta.



Vo všetkých sídlach Bratislavského kraja zvíťazila Zuzana Čaputová, najpresvedčivejšie v obciach okresu Senec. V Malinove vyhrala percentuálnym pomerom 84,29:15,70, v Turni 86,14:13,85 a najvýraznejším rozdielom v obci Vlky. Zo 168 platných hlasov získala víťazka volieb 148, dosiahla tak 88,09 percenta hlasov, jej protikandidátovi Marošovi Šefčovičovi dali voliči 20 hlasov (11,90 percenta).



Naopak, najvyrovnanejší súboj prinieslo hlasovanie v troch obciach Malackého okresu. V obci Závod rozhodlo o víťazstve 16 hlasov. Čaputová získala 419 a Šefčovič 403 hlasov, percentuálne 50,97:49,02. Podobne tesné to bolo aj vo Vysokej pri Morave, kde Čaputová dostala 379 a Šefčovič 364 hlasov (51,00:48,99 percenta) a Suchohrade, kde volebný súboj skončil pomerom hlasov 127:118 v prospech Čaputovej (pri volebnej účasti 41,58 percenta to znamenalo percentuálny rozdiel 51,83:48,16).