Z Piešťan si možno odniesť vrúbeľ málo známych odrôd broskýň či marhúľ

Ovocný sad založili pred dvanástimi rokmi a už ôsmy rok pozývajú verejnosť, aby sa zoznámila so sortimentom odrôd, z ktorých viaceré na Slovensku zanikajú a mali pritom dlhú tradíciu pestovania.

Piešťany 19. júla (TASR) – Odrody marhúľ, čerešní i broskýň, ktoré na Slovensku už prakticky nerastú, si možno pozrieť vo štvrtok do 17. hodiny vo Výskumnom ústave rastlinnej výroby (VÚRV) v Piešťanoch. Pre záujemcov po roku sprístupnil svoj ovocný sad, kde sú zasadené všetky známe slovenské odrody tohto ovocia. Zoznámiť sa možno aj s liečivými bylinami a s odborníkmi hovoriť o pestovaní stromov i bylín.



"V našom ovocnom sade máme z marhúľ 106 odrôd a z broskýň 125 odrôd," povedal pre TASR riaditeľ Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra – VÚRV Pavol Hauptvogel. Sad založili pred dvanástimi rokmi a už ôsmy rok pozývajú verejnosť, aby sa zoznámila so sortimentom odrôd, z ktorých viaceré na Slovensku zanikajú a mali pritom dlhú tradíciu pestovania. "Tí, ktorých to osloví, si môžu od nás odniesť vrúble," dodal Hauptvogel.



Stromčeky ovocných drevín vypestovali zo semien, ktoré VÚRV ochraňuje v Génovej banke SR. Bola vybudovaná na uchovanie a udržanie rozmanitosti rastlín, VÚRV ju prevádzkuje od roku 1996 a tvoria ju laboratória a klimatizované boxy, v ktorých sa semená uskladňujú. Jej kapacita je až 50.000 vzoriek semenných druhov, či už obilnín, strukovín, olejnín, krmovín, tráv, zelenín, technických rastlín a okrasných kvetín, v súčasnosti je v nej okolo 28.000 vzoriek. Vzorky sa skladujú pri teplote -17°C na dobu 50 rokov a pri teplote 4°C pre ich ďalšie využívanie.



"Radi by sme motivovali pestovateľov, aby siahli po tradičných a menej frekventovaných odrodách marhúľ či broskýň, na to je orientovaná naša výstava," dodal riaditeľ ústavu. Jej súčasťou je aj degustácia ovocia a bylinkových čajov a poradenstvo v oblasti pestovania plodín.