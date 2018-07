Z plánu rekonštrukcií ciest opravila Bratislava vyše 60 km

V roku 2018 chce bratislavská samospráva opraviť celkovo 100 km jazdných pruhov.

Bratislava 11. júla (TASR) – Tohtoročné plánované opravy ciest v hlavnom meste sú za svojou polovicou. "Doteraz sme opravili viac ako 60 kilometrov jazdných pruhov, čaká nás zvyšných 40," uviedol bratislavský primátor Ivo Nesrovnal na stredajšom brífingu, ktorý sa konal v Podunajských Biskupiciach na Kazanskej ulici, jednom z úsekov, ktoré sa momentálne opravujú.



"Rekonštrukcie idú podľa harmonogramu, dodržujeme plán," informoval primátor. „Všetky práce sa snažíme robiť, ak je na to možnosť, nonstop, teda aj počas sviatkov a v prípade súhlasu občanov aj v noci,“ dodal.



Od začiatku apríla, keď sa spustila historicky najväčšia oprava komunikácií v metropole SR, mesto uskutočnilo plánované opravy hlavných ťahov, ako sú napríklad Dolnozemská, Lamačská, Panónska, Brnianska či Bajkalská ulica. Počas júla má byť okrem Kazanskej ulice opravená aj Račianska, Vrakunská a Uzbecká ulica. Mesto sa na začiatku prvého prázdninového mesiaca pustilo aj do rekonštrukcie dlažby na Františkánskom námestí a vozovky na Tešedíkovej ulici, začala sa tiež oprava privádzača do Devínskej Novej Vsi. Priamo v Devínskej Novej Vsi začnú v sobotu 14. júla opravovať Opletalovu ulicu na križovatke s Ulicou Jána Jonáša obojsmerne po železničný podjazd.



O aktuálnych opravách a harmonograme rekonštrukcií informuje mesto na svojej webovej stránke, rovnako tak Bratislava Works na sociálnej sieti.



V roku 2018 chce bratislavská samospráva opraviť celkovo 100 km jazdných pruhov. Do opráv komunikácií investuje hlavné mesto 16 miliónov eur, sedem miliónov z rozpočtu mesta a deväť miliónov eur z vládnej dotácie. Súčasťou balíka opráv je aj vybudovanie 200 bezbariérových úprav priechodov pre chodcov, oprava 19 kilometrov chodníkov a 26 bezpečnejších zastávok MHD.