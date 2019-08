Za 7 mesiacov zistili v Banskobystrickom kraji 19 epidémií salmonelózy

Väčšinu z nich hlásili epidemiológovia za posledné teplejšie mesiace.

Banská Bystrica 7. augusta (TASR) – Od začiatku tohto roka do 31. júla bolo na Slovensku hlásených 179 epidémií salmonelózy, z toho osem väčších s piatimi až 62 chorými. V Banskobystrickom kraji sa za uvedené obdobie vyskytlo 19 epidémií salmonelózy. Väčšinu z nich hlásili epidemiológovia za posledné teplejšie mesiace. TASR o tom informovala v stredu Mária Tolnayová, hovorkyňa Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici.



"Najčastejšou príčinou epidémií salmonelózy na Slovensku sú vajcia – domáce, ale i z obchodných sietí, kontaminované však môže byť aj mäso a iné potraviny. Slováci sa často nakazia obľúbeným majonézovým šalátom s domácou majonézou, žemľovkou so snehom či krémovými zákuskami. Súčasťou týchto jedál je práve nedostatočne tepelne upravené vajce," konštatovala Jana Kerlik z odboru epidemiológie banskobystrického RÚVZ.



Ako vysvetlila, salmonela (baktéria) kolonizuje tráviaci trakt hydiny a je vylučovaná stolicou. Preto sa častejšie nachádza na povrchu vajca, nie vnútri pod škrupinou. Vajcia by sa nemali umývať, lebo obsahujú ochrannú vrstvu, ktorá bráni prechodu baktérií cez ich póry. Umytím alebo poškodením vajca salmonela môže kontaminovať jeho vnútro.



Epidemiológovia v rámci prevencie vzniku salmonelózy odporúčajú vždy si umyť ruky po manipulácii s rizikovými potravinami (mäso, vajcia) a rovnako aj pracovné povrchy, ktoré s nimi prišli do kontaktu. Zároveň potraviny vystaviť teplote aspoň nad 70 stupňov.



"Neodporúčame používať do krémov a zmrzlín tepelne nespracované bielky a žĺtky. Pri príprave majonézových jedál je dobré používať kupovanú majonézu, ktorá je pred salmonelózou chránená procesom pasterizácie. Jedlo treba konzumovať bezprostredne po uvarení, inak ho uchovať pri teplote nad 60 stupňov Celzia alebo v chladničke pod desať stupňov. Je potrebné zabrániť styku medzi surovými a uvarenými požívatinami, podložky na porciovanie hydiny nepoužívať zároveň na krájanie zeleniny a ovocia," zdôraznila Kerlik.



Podľa nej by si uvedené pravidlá mali osvojiť najmä rizikové skupiny, u ktorých môže mať ochorenie vážnejší priebeh. Ide o malé deti, tehotné ženy, seniorov a osoby s oslabenou imunitou.