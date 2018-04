Za drogy v aute a jazdu napriek zákazu hrozí mužovi až desať rokov

Žilinčan mal od marca 2017 do apríla 2018 kupovať od nestotožnených osôb v Žiline a Kysuckom Novom Meste drogu zvanú pervitín pre svoju potrebu a pre 20-ročnú kamarátku.

Žilina 23. apríla (TASR) – Až desaťročný trest odňatia slobody hrozí 37-ročnému Žilinčanovi, ktorého policajti obvinili zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Žilinčan mal od marca 2017 do apríla 2018 kupovať od nestotožnených osôb v Žiline a Kysuckom Novom Meste drogu zvanú pervitín pre svoju potrebu a pre 20-ročnú kamarátku. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Jana Balogová.



Doplnila, že pri kontrole vo štvrtok 19. apríla našli policajti vo vozidle obvineného muža a zaistili injekčnú striekačku so zataveným koncom s obsahom bielej kryštalickej látky, papierovú skladačku s bielou kryštalickou látkou a uzatvárateľné igelitové vrecko s tuhou látkou bielej farby. "Všetky zaistené veci s materiálom boli zaslané na kriminalistickú expertízu, ktorá predbežným skúmaním potvrdila v zaistených vzorkách prítomnosť metamfetamínu," uviedla krajská policajná hovorkyňa.



Policajti podľa nej tiež zistili, že Žilinčan viedol vozidlo napriek právoplatne uloženému zákazu činnosti, ktorý mu uložil Okresný súd v Žiline. "Vyšetrovateľ spracoval podnet na návrh na vzatie obvineného do väzby. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody tri až desať rokov," dodala Balogová.