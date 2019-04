Za šéfov bratislavských mestských firiem je možné hlásiť sa do 16.mája

V prvom kole obsadzuje bratislavská samospráva predsedov predstavenstiev pre spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, Odvoz a likvidácia odpadu, Dopravný podnik Bratislava a Metro Bratislava.

Bratislava 30. apríla (TASR) – Záujemcovia, ktorí chcú zabojovať o pozície šéfov mestských podnikov a organizácií mesta Bratislavy, majú na prihlásenie sa do výberového konania už len niečo vyše dvoch týždňov. Termín na podanie prihlášok uplynie 16. mája. TASR o tom informoval hovorca hlavného mesta Peter Bubla.



V aktuálnom prvom kole výberových konaní obsadzuje bratislavská samospráva pozície predsedov predstavenstiev pre spoločnosti Bratislavská vodárenská spoločnosť, Odvoz a likvidácia odpadu, Dopravný podnik Bratislava a Metro Bratislava. "Noví predsedovia predstavenstiev budú zároveň vykonávať činnosti, ktoré doteraz vykonávali generálni riaditelia týchto spoločností," spresnil Bubla. Výberové konania sú vyhlásené aj na pozície riaditeľov organizácií Mestské lesy v Bratislave a Generálny investor Bratislavy. Vedenie bratislavskej samosprávy deklaruje snahu o depolitizáciu riadenia mestských podnikov, účinnú kontrolu mestských firiem mestom, súčinnosť mestských podnikov pri zavádzaní viacerých politík mesta či zabezpečenie výkonu zo strany mestských podnikov a ich manažmentu i náležitého odmeňovania, založeného na výkone. Vedenie chce tiež posilniť kontrolné a manažérske kapacity na magistráte mesta.



"Za základný predpoklad kvalitného a efektívneho riadenia mestských podnikov považujeme kvalitný manažment, oslobodený od politických a straníckych vplyvov a tlakov. Manažmenty podnikov by mali pozostávať z odborníkov na manažment a podnikanie," povedal Bubla. Mesto očakáva expertízu v riadení podnikov so stovkami zamestnancov i tržbami rádovo v desiatkach miliónov eur a zároveň schopnosť odolávať nelegitímnym súkromným záujmom.



Kontrolu mestských podnikov chce realizovať samospráva prostredníctvom novozriadeného referátu výkonu majetkových práv na magistráte, no taktiež prostredníctvom zástupcov mestského zastupiteľstva v dozorných radách mestských podnikov. "Mesto pristúpilo k zmene stanov spoločností, ktoré mu umožnia vykonávať priamu kontrolu nad zásadnými úkonmi podnikov," podotkol Bubla.



Mestská poslankyňa a starostka bratislavskej Karlovej Vsi Dana Čahojová upozorňuje, že aj najtransparentnejší výber nových šéfov bratislavských mestských podnikov sa dá zmanipulovať. Vo veľkých mestských firmách sa podľa nej točia obrovské peniaze a majú veľký majetok. "Sú to takzvané zlaté sliepky," povedala. Nečestní biznismeni sa podľa nej budú snažiť dostať do dôležitých funkcií, ktoré ovplyvňujú chod strategických mestských podnikov. "Nezostáva nič iné, len dúfať, že to tak nebude," vyhlásila Čahojová. Primátor Bratislavy Matúš Vallo má podľa jej slov priestor a zo strany poslancov aj dôveru ukázať, že sa výber nových riaditeľov podnikov dá realizovať aj čestne.



Mestský poslanec Jakub Mrva verí, že pôjde o transparentné výberové konanie, zabezpečené najmä tým, že v procese budú zástupcovia poslancov, odbornej verejnosti, magistrátu a bude aj dostatok príležitostí klásť otázky jednotlivým kandidátom.