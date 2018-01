Za sériu krádeží v okrese Trenčín hrozí dvojici až desaťročné väzenie

Ako informoval trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička, v auguste minulého roku sa vlámali do predajne potravín v Trenčíne, ukradli tovar v celkovej hodnote 1770 eur.

Trenčín 15. januára (TASR) - Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil zo zločinu krádeže a prečinu poškodzovania cudzej veci spáchaného formou spolupáchateľstva 33-ročného muža z okresu Myjava a 39-ročného muža z Ilavského okresu. Za sériu krádeží v Trenčianskom okrese im hrozí až desaťročné väzenie.



Ako informoval trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička, v auguste minulého roku sa vlámali do predajne potravín v Trenčíne, ukradli tovar v celkovej hodnote 1770 eur. V auguste sa dvakrát vlámali do predajne v motoreste v Mníchovej Lehote, odkiaľ odcudzili rôzne potraviny, peniaze, cigarety, krovinorez a iné veci v celkovej hodnote asi 2160 eur.



„Začiatkom septembra 2017 sa obaja vlámali do pohostinstva v obci Kostolná-Záriečie. Ukradli peniaze, cigarety a cukrovinky, pričom spôsobili celkovú škodu vo výške asi 1745 eur. Rovnako v septembri 2017 sa vlámali do ďalšieho pohostinstva v Trenčíne. Z výherných automatov si odniesli peniaze, spôsobili škodu za 954 eur. Obvinení sa v decembri 2017 vlámali aj do garáže na Ulici pred poľom v Trenčíne. Z garáže odcudzili brúsky, vŕtačku, kompresor a iné veci v celkovej hodnote 266 eur,“ doplnil Kudlička.



Poslednú krádež podľa neho vykonali 1. januára v skorých ranných hodinách a opäť sa vlámali do potravín na Javorovej ulici v Trenčíne. Z potravín odcudzili peniaze, cigarety, sladkosti a alkohol. Majiteľovi spôsobili škodu za 430 eur. „Odcudzené veci vyniesli v taškách na blízke multifunkčné ihrisko, kde 33-ročného muža zadržala policajná hliadka,“ skonštatoval policajný hovorca.