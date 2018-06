Za vyhrážkami vidí predseda Košického kraja R. Trnka mafiu v školstve

Predseda KSK deklaroval, že akékoľvek pokusy ovplyvniť postup Úradu KSK a jeho samotného pri kontrole nakladania s verejnými prostriedkami a pri hospodárení v školách sú odsúdené na neúspech.

Košice 25. júna (TASR) – Predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka v pondelok potvrdil, že v najbližšom čase podá trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu vydierania a ďalších trestných činov. Súvisí to s kauzou nehospodárneho nakladania s prostriedkami v prípade elokovaného pracoviska Spojenej školy v Dobšinej v Sečovciach a vyhrážkami voči jeho osobe.



V piatok (22.6.) Úrad KSK v tlačovej správe informoval médiá, že sa Trnkovi vyhrážajú zverejnením rôznych nahrávok a fotografií zo stretnutí s ľuďmi, s ktorými je v pracovnom či osobnom kontakte. Za 'neriešenie' záležitosti týkajúcej sa elokovaného pracoviska v Sečovciach mala byť predsedovi KSK ponúknutá suma jeden milión eur.



"Po skončení dnešného krajského zastupiteľstva sa stretnem s mojím právnikom. Toto trestné oznámenie sa spíše a bude podané," povedal Trnka novinárom. Za nátlakom na jeho osobu v minulých dňoch stojí podľa neho "mafia v školstve", o bližších detailoch chce informovať v trestnom oznámení.



"Kontakt prebiehal cez mne známu osobu, išlo tam o rôzne návrhy a zároveň aj vyhrážky, čo sa týka elokovaného pracoviska v Sečovciach - návrhy na nejakú finančnú odmenu a zároveň vyhrážky ohľadom diskreditácie nielen mojej osoby, ale aj niektorých poslancov a vzťahov v zastupiteľstve," povedal. Poukázal na to, že prenájom budovy pre dané elokované pracovisko stojí podľa nájomnej zmluvy ročne takmer 897.000 eur, zmluva je pritom na 15 rokov. "Cez túto nájomnú zmluvu sa podľa mňa vyťahujú peniaze zo školstva. Dokopy ide o nájom za 13 miliónov eur za celé toto obdobie. Bohužiaľ, len sa potvrdilo to, že za touto nájomnou zmluvou a týmto elokovaným pracoviskom je skupina ľudí, ktorí, povedal by som, nemajú verejný záujem na prvom mieste," konštatoval.



Podľa Trnku ho pritom nemajú čím diskreditovať. "Pokiaľ však máte niekoľko desiatok hodín nahrávok nejakého človeka, zjavne sa dá dnešnými technológiami vyrobiť čokoľvek," dodal.



Predseda KSK deklaroval, že sa nedá zastrašiť a že akékoľvek pokusy ovplyvniť postup Úradu KSK a jeho samotného pri kontrole nakladania s verejnými prostriedkami a pri hospodárení v školách sú odsúdené na neúspech. Vzhľadom na podozrenia, že by organizovaná skupina mohla mať prepojenie na konkrétne stredné školy v kraji, Úrad KSK zastavil všetky verejné obstarávania na stredných školách. Z rovnakých dôvodov boli zastavené všetky výberové konania na riaditeľov škôl.



Na rokovaní pondelkového krajského zastupiteľstva sa poslankyňa Renáta Lenártová (Smer-SD) v rámci interpelácií zamerala na to, že Trnka pri podozreniach z vydierania ihneď nekontaktoval políciu či prokuratúru. "Neviem, či ste si toho vedomý, ale svojou nečinnosťou ste sa dopustili trestného činu neoznámenia trestného činu," uviedla. Trnka pre novinárov k tomu len povedal, že je to jej názor.