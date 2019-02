Zabíjačkové slávnosti v Dolnom Hričove pripomenuli tradičné pochúťky

Podľa Ladislava Kaveckého zo združenia Rýchly sled udalostí nechýbali popri dobrom jedle aj výrobky lokálnych remeselníkov, ochutnávka kvalitných destilátov, ľudová veselica či pochovávanie basy.

Dolný Hričov 23. februára (TASR) – Výrobu tradičných zabíjačkových pochúťok a fašiangových jedál predstavili v sobotu v Dolnom Hričove (okres Žilina) na desiatom ročníku Zabíjačkových slávností. Podľa Ladislava Kaveckého zo združenia Rýchly sled udalostí nechýbali popri dobrom jedle aj výrobky lokálnych remeselníkov, ochutnávka kvalitných destilátov, ľudová veselica či pochovávanie basy.



"Na námestí v Dolnom Hričove sa stretli ľudia, ktorí majú radi dobré jedlo, pitie a fašiangovú zábavu. Robili sa tu tradičné zabíjačkové jedlá a predávali sa hotové výrobky. Folklórni nadšenci - bývalí tanečníci z folklórnych súborov Stavbár, Rozsutec a Jedľovina predviedli v zoskupení Oprášené krpce svoje umenie v dvoch pásmach a na záver pochovali basu," povedal Kavecký.



Tradičné domáce mäsové výrobky pripravoval Ján Masný z Paštinnej Závady. "Dnes robíme len malú ukážku výroby klobások. Najlepšie sú na ne bravčové črevá. Mäso je z bravčového pleca a dorobíme ho podľa chuti. Zo zabíjačky zjem akúkoľvek pochúťku, ale najradšej mám klobásku. Zabíjačky robím odmalička. Kedysi ich bolo 30 až 40 za zimu. Teraz je sviatkom, keď ich urobím od šesť do desať. Starí vymierajú, mladým sa to neoplatí. Každý chodí do roboty od rána do večera, nie je na to čas. A chov prasiat doma potrebuje svoj čas," uviedol Masný.



O ponuku kvalitných destilátov sa staral Jaroslav Drienik zo Slovenského rádu rytierov destilátov. "K zabíjačke patrí, samozrejme, slivovička, ktorá by mala byť kráľovnou slovenských destilátov. Slivovica, hruškovica, jablkovica sú najbežnejšie destiláty, ktoré sa používajú pri domácich zabíjačkách. Robíme ochutnávku desiatich druhov ovocných destilátov a súťažiaci ich skúšajú uhádnuť," vysvetlil Drienik.



"Naše heslo je pi málo, ale pi dobre. Snažíme sa, aby ľudia vypili dobrý destilát, nie veľa, a aby padol na zdravie a na úžitok. Dobrý destilát zahreje nielen telo, ale aj dušu. Je to spojené s tým, že destilát podporuje trávenie, takže k zabíjačke je veľmi dobrý," dodal zástupca Slovenského rádu rytierov destilátov.



Komisár na súťažiach destilátov Michal Bačinský podotkol, že najlepšie sú destiláty pripravené s láskou. "Z ovocia, aké by ste dali jesť vlastným deťom. Musí byť dozreté, čisté, voňavé a šťavnaté. Ak je to napríklad slivka, keď ju človek ovonia, hneď vie, že prišiel do slivkového sadu na jeseň. Všetko je dozreté, krásne voňavé a cíti sa, akoby tam bol. Aj marhuľa musí byť taká, že po ovoňaní a ochutnaní sa človek musí cítiť, ako keby pil u babky v lete marhuľový sirup," vysvetlil Bačinský.