Zábrana pri Ružíne má zachrániť žaby počas ich jarnej migrácie

V tomto čase tiahnutia patria obojživelníky medzi najohrozenejšie skupiny živočíchov.

Košice 18. apríla (TASR) – K záchrane žiab počas jarnej migrácie v úseku medzi kempingom Zlatník a Ružínskym mostom v okrese Košice – okolie má prispieť dočasná ochranná sieť. TASR o tom informoval Miroslav Tököly z Mestských lesov Košice.



Cieľom je zabezpečiť prežitie čo najvyššieho počtu jedincov ropuchy bradavičnatej a skokana hnedého na jednom z kritických úsekov ich migračného koridoru. V týchto dňoch pribudla pozdĺž krajnice štátnej cesty zábrana z plastovej fólie v dĺžke približne 250 metrov. „Následne zbierame a prenášame zachytené jedince cez vozovku smerom k vodnej ploche. Podľa potreby, vyplývajúcej z množstva zachytených jedincov, prenášame žaby v denných i nočných hodinách. Súčasťou zabezpečenia ochrany migrujúcich jedincov je aj osadenie schváleného dočasného dopravného značenia,“ uviedol riaditeľ Mestských lesov Košice František Beli.



V tomto čase tiahnutia patria obojživelníky medzi najohrozenejšie skupiny živočíchov. „Hoci sa ich u nás vyskytuje len sedemnásť druhov, majú v prírodných ekosystémoch svoje nezastupiteľné miesto. Nízky počet druhov a stav ich ohrozenosti v celosvetovom meradle sú však alarmujúce,“ pripomínajú košickí mestskí lesníci.



Pre väčšinu obojživelníkov je podľa nich charakteristická takzvaná vernosť miestu, kde sa vyvinuli z vajíčka. Znamená to, že sú schopné rozmnožovať sa len na týchto miestach a v prípade premiestnenia do inej lokality môžu stratiť nielen schopnosť rozmnožovať sa, ale môžu aj zahynúť. Práve táto vlastnosť je príčinou hromadného úhynu žiab na cestných komunikáciách v obdobiach ich migračných ťahov. Z hľadiska masovosti je najnebezpečnejším jarný ťah dospelých jedincov zo zimovísk na miesta rozmnožovania.



Mestské lesy Košice sa v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky a dobrovoľníkmi podieľajú na záchrane žiab počas jarnej migrácie v okolí vodnej nádrže Ružín viac ako desať rokov. V minulosti realizovali opatrenia na ich záchranu aj v katastri Malej Lodiny, dnes ich zabezpečuje obec.