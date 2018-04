Začala sa dvojica veľtrhov Coneco a Racioenergia

Oba veľtrhy dopĺňa tematický odborný program orientovaný na aktuálne témy v segmente stavebníctva.

Bratislava 11. apríla (TASR) - Trendy v stavebníctve, inovatívne stavebné materiály, zariaďovacie prvky a komponenty do interiéru a exteriéru, či inteligentné a smart riešenia pre zjednodušenie bývania – to je len časť toho, čo prináša 39. medzinárodný veľtrh stavebníctva Coneco, ktorý sa začal v stredu v bratislavskej Inchebe.



Na ploche 35.000 m2 odprezentuje 450 vystavovateľov z 11 krajín, a to Belgicka, Bulharska, Česka, Číny, Litvy, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Talianska a Slovenska, aktuálne trendy z oblasti stavebníctva, architektúry a dizajnu. Podujatie, ako informovala TASR hovorkyňa Incheby Antónia Mišťalová, zorientuje návštevníkov v najnovších vychytávkach a poskytne prehľad riešení pre moderné bývanie. A keďže aktuálne hýbu svetom inteligentné riešenia prepojené s udržateľnosťou a úspornosťou, podujatie doplní 28. medzinárodný veľtrh energetickej efektívnosti Racioenergia a výstavy Drevodomy, Pasívne domy a Voda.



Coneco-Racioenegia spolu so sprievodnými akciami pokrývajú široké spektrum riešení, produktov či nápadov, ktoré dodajú stavbe všetko od základov až po posledné detaily.



Nároky na dnešné stavby a ich výbavu sa neustále zvyšujú. Snúbia sa moderné, automatizované, smart riešenia s úsporou energií, ekologickým prístupom a štýlovým dizajnom. Novú generáciu domácností reprezentuje riadiaci systém Domotron, ktorým možno nastaviť a jednoducho ovládať všetko dôležité – od kúrenia, cez žalúzie až po zavlažovanie. Drevar vystavuje InteliDoor - inteligentné a bezpečné dvere na odtlačok prsta, a predstavuje aj novú start-upovú aplikáciu Nuki, s ktorou sa dá otvoriť a zatvoriť elektronický zámok Smart Lock jednoducho prstom aj na klasických dverách.



Západoslovenská energetika prichádza s domácimi nabíjačkami elektromobilov, Niko Slovakia k funkciám inteligentnej elektroinštalácie pridal audiosystém a Jablotron spojil alarmy a kamery do riešenia, ktorých výsledkom je inteligentný alarm so smart funkciami. Novinkou je aj bezprievanová klimatizácia Samsung Wind-free, ktorá vzduch distribuuje cez 21.000 mikroermických otvorov s rýchlosťou 0,15m/s, čím vytvára tzv. bezvetrie a s technológiou Vírus Doctor neutralizuje škodliviny vo vzduchu a ničí baktérie, ktoré neodstránil filter.



Oba veľtrhy dopĺňa tematický odborný program orientovaný na aktuálne témy v segmente stavebníctva. Technický a skúšobný ústav stavebný v spolupráci s partnermi pripravil konferenciu na tému teórií a konštrukcií pozemných stavieb. Tentoraz sa budú riešiť aktuálne problémy obalových konštrukcií budov.



V ponuke odborných programov sú aj témy ekologického riešenia bývania, energetickej sebestačnosti budov, či manuál komplexnej obnovy bytových domov. Návštevníci sa dozvedia aj ako si vypočítať náklady na stavbu, porovnať si môžu ekologické kúrenie krbom, pecou alebo sporákom, a získajú aj bližšie informácie o mobilných a modulárnych drevodomoch.



Výstavy Drevodomy a Pasívne domy prinášajú široké spektrum firiem, ktoré sa venujú týmto čoraz populárnejším stavbám. Návštevníci majú príležitosť zorientovať sa v problematike domov z dreva a udržateľnej výstavby vďaka skúseným profesionálom, ktorí s nimi prediskutujú možnosti od návrhu až po realizáciu. V poradí 5. ročník výstavy Voda predstavuje riešenia zamerané na udržateľný rozvoj, protipovodňové opatrenia či podporu v oblasti vodného hospodárstva. Záštitu nad výstavou prevzalo Ministerstvo životného prostredia SR s cieľom podporiť informovanosť širokej verejnosti a návštevníkov o nenahraditeľnom význame vody.



Veľtrhy Coneco a Racioenergia sú otvorené od 11. do 14. apríla od 9.00 do 18.00 h.