Začali sa práce na zazelenaní lávky na trnavskom sídlisku Družba

Nová zeleň by mala plniť svoju estetickú aj klimatickú úlohu na budúcu jar.

Trnava 7. augusta (TASR) – Do novembra by mala byť ukončená výstavba konštrukcií v rámci projektu zazelenania lávky na Starohájskej ulici v Trnave. Je zameraný na zmiernenie prehrievania vysoko frekventovaného ťahu pre peších v letných mesiacoch, zlepšenie hospodárenia s dažďovou vodou, ochranu pred exhalátmi a hlukom automobilovej dopravy. Práce sa začínajú v týchto dňoch, rozpočet projektu je 475.056 eur, z toho 421.914 eur predstavuje finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu EÚ. Nová zeleň by mala plniť svoju estetickú aj klimatickú úlohu na budúcu jar. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



"Tristo metrov dlhé betónové premostenie spájajúce historické centrum mesta so sídliskom Družba a poliklinikou sa extrémne prehrievalo už v čase vzniku v roku 1987. Pretože klíma v meste sa z roka na rok zhoršuje a lávka je stále najvyužívanejšou spojnicou, po ktorej prejdú denne tisícky ľudí, mestská samospráva ju už v roku 2015 vytypovala ako jeden z prvých priestorov, kde sa uskutočnia úpravy," uviedla. Zistili sa však poruchy spôsobené dlhoročným zatekaním do nosných konštrukcií, koróziou a zvetrávaním betónu a musela sa najprv uskutočniť rekonštrukcia za 250.000 eur.



Podľa hovorkyne bude dodávateľ prác SOAR sk, a. s., Žilina v týchto dňoch zameriavať inžinierske siete a pripravovať miesta na upevnenie tieniacich konštrukcií. Prechod cez lávku ostane zachovaný, práce si vyžiadajú len čiastočné obmedzenia, ktoré budú vyznačené obvyklým spôsobom.



Na lávke pribudnú zátišia s lavičkami, ktoré majú zatieniť popínavé rastliny na konštrukciách, tie by mali postupne vytvoriť 1600 m2 vertikálnej zelene. "To dokáže znížiť teplotu ovzdušia až o päť stupňov Celzia, tlmiť hluk a zachytávať prachové mikročastice," informovala Majtánová. Do nádob na lávke majú byť vysadené stromy, kríky. "Ďalšie popínavé rastliny budú vysadené do dvoch nádob pri stene polikliniky. Trávnaté plochy pod lávkou budú revitalizované a upravené tak, aby absorbovali dažďovú vodu stekajúcu z chodníkov," doplnila hovorkyňa.