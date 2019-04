Záchranári pomáhali turistovi po páde zo skaly pri Liptovskom hrade

Vzhľadom na vážnosť zdravotného stavu pacienta a zhoršujúce sa počasie začala posádka VZZS okamžitý transport do nemocnice v Banskej Bystrici.

Liptovská Sielnica 22. apríla (TASR) – Turistovi, ktorý spadol zo skaly pri Liptovskom hrade, pomáhali v pondelok záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (OS HZS) Veľká Fatra a leteckí záchranári z Banskej Bystrice. HZS o tom informuje na svojej internetovej stránke.



Pád turistu približne z výšky dvadsať metrov oznámili HZS svedkovia. "Podľa dostupných informácií bol po páde pri vedomí, ale utrpel poranenia hlavy, rebier, chrbta, ruky a mal mnohopočetné tržné rany. O súčinnosť požiadali leteckých záchranárov z Banskej Bystrice, ktorí z heliportu na Donovaloch vzali na palubu vrtuľníka horského záchrana z OS Veľká Fatra," uviedla HZS.



"Po prílete do oblasti z vrtuľníka lokalizovali miesto nehody a k turistovi vysadili záchranára HZS spoločne s lekárom Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS). Zranenému mužovi na mieste poskytli neodkladnú prvú pomoc a ošetrenie. Po nabalení ho spoločne so svedkami udalosti transportovali na miesto, odkiaľ ho mohli evakuovať z terénu. Po evakuácii zraneného spoločne s lekárom pristál vrtuľník na neďalekej lúke, kde muža preložili na palubu vrtuľníka," doplnila HZS.



Vzhľadom na vážnosť zdravotného stavu pacienta a zhoršujúce sa počasie začala posádka VZZS okamžitý transport do nemocnice v Banskej Bystrici. "Záchranár HZS zostúpil po turistickom chodníku a zvážnici do Bešeňovej, kde ho vyzdvihol kolega a spoločne sa vrátili na základňu," dodala HZS.