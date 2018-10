Záchranu ľudí z lanovky na Štrbskom Plese nacvičovali hasiči z ČR i SR

Na cvičení sa zúčastnili hasiči z Bratislavského, Banskobystrického a Prešovského kraja, ako aj príslušníci modulu pozemného hasenia a modulu leteckého hasenia.

Vysoké Tatry 9. októbra (TASR) – Slovenskí a českí hasiči nacvičovali počas dvojdňového výcviku na Štrbskom Plese záchranu osôb z lanovky vrtuľníkom. Na cvičení sa zúčastnili hasiči z Bratislavského, Banskobystrického a Prešovského kraja, ako aj príslušníci modulu pozemného hasenia a modulu leteckého hasenia.



"Obidve tieto skupiny vykonávajú činnosti s vrtuľníkmi. Okrem nich sme tu mali pozvaných leteckých záchranárov z Libereckého kraja a hasičských leteckých záchranárov z Prahy. Nácvik záchrany sme vykonávali v spolupráci s letkou Ministerstva vnútra SR," uviedol pre TASR veliteľ čaty a organizátor podujatia Igor Dritomský z Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.



Pôvodne mali výcvik, na ktorom sa zúčastnilo približne 25 hasičov, naplánovaný na dva dni, ale pre zlé počasie ho skrátili. "Včera (8.10., pozn. TASR) sme záchranu z lanovky ani nevykonávali, vykonávala sa až dnes, keď nám to počasie umožnilo, a výcvik prebehol podľa očakávania," priblížil Dritomský. Podobné situácie, keď je potrebné zachraňovať ľudí z lanovky, sú podľa jeho slov veľmi výnimočné.



"Keď sa niečo stane na lanovke, väčšinou obsluha alebo prevádzkovateľ má postupy, ako z nej ľudí dostať. Jeden spôsob je, že buď odstránia poruchu a dostanú ich bezpečným spôsobom do hornej a spodnej časti lanovej dráhy. Záchrana lezeckou technikou je tá druhá záchrana, ktorá už je tiež, dá sa povedať, výnimočná. Je to v prípade, keď sa lanovku nepodarí opraviť. Záchrana leteckou technikou je dosť výnimočná," vysvetlil Dritomský s tým, že sú určité situácie, keď je letecká záchrana nevyhnutná.