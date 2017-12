Začiatkom roku 2018 vyjde nová kniha o hrade Ľupča

Kniha o Ľupčianskom hrade má 368 strán a rozdelená je na štyri ťažiskové kapitoly.

Slovenská Ľupča 30. decembra (TASR) - Syntézu známych faktov, doplnenú o nové zistenia vychádzajúce z posledných výskumov, priblíži čitateľom nová kniha o hrade v Slovenskej Ľupči. Verejne predstaviť publiku by ju mali koncom januára 2018.



Ako pre TASR uviedol kastelán hradu Vladimír Homola, nová kniha o hrade Ľupča predstavuje významný počin slovenskej historiografie a výrazne prispeje k rozšíreniu poznatkov o dejinách celého regiónu. "V súvislosti s prebiehajúcimi rekonštrukčnými a reštaurátorskými prácami na hrade, ktoré sa začali po prechode do rúk nového vlastníka, Železiarní Podbrezová, sa tam realizovalo viacero archeologických, historických, architektonicko-historických a reštaurátorských výskumov. Počas nich sa podarilo zhromaždiť množstvo nových poznatkov o stavebnom vývoji hradu," uviedol.



Podľa neho po pätnástich rokoch od prevzatia hradu železiarňami tak dozrel čas na novú ucelenú syntézu o hrade a jeho panstve, ktorá predstaví dejiny hradu v celej šírke, od jeho počiatkov, až po aktuálnu obnovu hradných objektov.



Kniha o Ľupčianskom hrade má 368 strán a rozdelená je na štyri ťažiskové kapitoly. Prvá z nich sa venuje histórii hradu, predstavuje jeho držiteľov a správcov, rekonštruuje majetkové pomery panstva, ako aj využívanie hradných objektov v priebehu celého dejinného vývoja. "Dejiny hradu sleduje v širšom kontexte, spojenom s celospoločenskými zmenami v našom geografickom priestore," približuje knihu kastelán.



Druhá kapitola sa zameriava na stavebný vývoj hradu, oboznamuje čitateľa so všetkými doposiaľ identifikovanými ťažiskovými stavebnými etapami, ktoré menili jeho vzhľad a určovali jeho stavebný charakter. "Na túto kapitolu nadväzuje stať venovaná pamiatkovej ochrane a obnove hradu, ktorej významnou časťou je zhodnotenie posledných rekonštrukčných prác, realizovaných po prechode hradu do vlastníctva podniku Železiarne Podbrezová," dodáva Homola.



Celú knihu napokon uzatvára kapitola Hradný sprievodca, ktorá čitateľa oboznamuje so súčasným využitím jednotlivých hradných objektov. Uverejnené plány, kresby a snímky patria vo väčšine prípadov k dobovým vyobrazeniam Ľupčianskeho hradu.