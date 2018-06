Začiatok júla bude patriť mestským slávnostiam Nitra, milá Nitra

Program sa oficiálne začne na Svätoplukovom námestí v stredu 4. júla o 20.00 h benefičným koncertom Večer ľudí dobrej vôle, ktorý mesto Nitra spoluorganizuje s Nadáciou Prameň.

Nitra 7. júna (TASR) - Začiatok júla bude v Nitre patriť mestským slávnostiam. Od 4. do 6. júla sa budú v centre mesta konať oslavy Nitra, milá Nitra, Pribinove a Cyrilo-metodské slávnosti.



Program sa oficiálne začne na Svätoplukovom námestí v stredu 4. júla o 20.00 h benefičným koncertom Večer ľudí dobrej vôle, ktorý mesto Nitra spoluorganizuje s Nadáciou Prameň. V ten istý deň popoludní ožije Nitriansky hrad a podhradie historickým festivalom ranostredovekého života Pribinova Nitrawa.



Vo štvrtok 5. júla sa veriaci zídu v centre Nitry na Cyrilo-metodskej národnej púti. "Účastníci slávnostnej svätej omše sa okrem toho stanú svedkami uvedenia novej poštovej známky vydanej spoločne s Vatikánom pri príležitosti 1150. výročia uznania slovanského liturgického jazyka," uviedla Ľudmila Synaková z mestského úradu.



Ako doplnila, v ten istý deň prejde Nitrou krojovaný sprievod účastníkov medzinárodného folklórneho festivalu Akademická Nitra, ktorý vyvrcholí galakoncertom na Svätoplukovom námestí. "Vo štvrtok 5. júla bude na Nitrianskom hrade aj Deň otvorených dverí s voľným vstupom do biskupského paláca, Katedrály sv. Emeráma, expozícií Diecézneho múzea, celého hradného areálu a kazemát. V podhradí bude pokračovať aj historický festival Pribinova Nitrawa," pripomenula Synaková.



V piatok 6. júla sa začne program mestských slávností konferenciou s názvom Nitra v kontexte významných historických výročí. Milovníci histórie sa môžu tešiť na výstavu Znovuobjavený archív mesta Nitry, ktorá bude inštalovaná v priestoroch Ponitrianskeho múzea. "Súčasťou programu slávností budú aj koncert Jany Kirschner a skupiny Jelen, prebiehajúci historický festival Pribinova Nitrawa na hrade a cyklistické i pešie putovanie po stopách sv. Cyrila a Metoda z Dražoviec cez Zobor do Nitry," povedala Synaková.



Počas slávností sa okrem toho na Svätoplukovom námestí budú konať Nitriansky jarmok a Nitrianske pivné slávnosti. Súčasťou podujatia budú aj slovensko-česká filatelistická výstava Nitrafila 2018, 10. ročník medzinárodného folklórneho festivalu Slovanov Slavica festival, a akcia Život na korze, v rámci ktorej sa spojí história s tradičnými remeslami a Nitrianskou verklikárňou.