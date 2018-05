Začiatok opravy Hodonínskej ulice neohrozil plynulosť premávky

Hlavné mesto začalo s opravou Hodonínskej ulice v sobotu 12. mája ráno. Oprava ráta s kompletnou výmenou asfaltového povrchu v úseku od okružnej križovatky OK 5 až po hranice Lamača s Dúbravkou.

Bratislava 14. mája (TASR) – Žiadny dopravný kolaps sa pondelok ráno v Lamači nekonal. Počas rannej dopravnej špičky v prvý pracovný deň po začiatku (12.5.) rekonštrukcie hlavného tranzitného ťahu cez Lamač – Hodonínskej ulice, bola premávka plynulá a ani na obchádzkových trasách v uliciach starého Lamača nedochádzalo k výraznejším zdržaniam.



Mesto začalo rekonštruovať Hodonínsku ulicu v úseku medzi križovatkou s ulicou Janka Alexyho a ulicou Pod násypom, teda v časti na rozhraní Lamača a Dúbravky. Obchádzková trasa v tejto prvej časti rekonštrukcie, rozdelenej celkovo na osem etáp, prechádza ulicami Pod násypom, Segnáre a Pod Zečákom na most Valentína Matrku.



"Priznám sa, som príjemne prekvapený, že priebeh je plynulý. Vzhľadom na množstvo áut, ktoré počas bežných dní cez Hodonínsku ulicu premávajú, som čakal oveľa horšiu situáciu," uviedol pre TASR starosta Lamača Peter Šramko. Situáciu preveroval priamo na mieste. „Určite patrí veľká vďaka policajtom, ktorí riadili premávku na križovatke pri moste Valentína Matrku a efektívne pomáhali rozpustiť tie menšie kolóny, ktoré sa tu priebežne vytvárali," dodal. Myslí si, že pod plynulý priebeh sa podpísal aj fakt, že veľa vodičov, ktorí Hodonínskou do mesta dennodenne prechádzajú, rešpektovali výzvy v predchádzajúcich dňoch, aby sa tomuto úseku vyhli po diaľnici, prípadne prejazdom cez Dúbravku.



"Spolu s Hodonínskou sa v blízkom čase začnú opravovať aj Brnianska, Račianska a Kazanská ulica," informovala hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer. Pripomenula tiež, že 7. mája bola ukončená oprava Dolnozemskej ulice na úseku od okružnej križovatky s Panónskou po odbočku na Kutlíkovu. K 9. máju v plnej šírke zrekonštruovali tiež Lamačskú cestu v úseku od Tesco Lamač po odbočenie na Cestu na Červený most, do 21. mája by mala byť obojsmerne dokončená aj oprava Bajkalskej ulice v úseku od Trenčianskej ulice po Mlynské nivy. Oprava Panónskej cesty by mala byť zavŕšená na konci mája.



Hlavné mesto plánuje v tomto roku opraviť v metropole 100 km jazdných pruhov. O harmonograme opráv informuje magistrát prostredníctvom sociálnej siete Facebook na „Bratislava works".