Začína Cibula Fest, ponúka koncerty slovenských a českých interpretov

Bratislava 18. júla (TASR) – Už po jedenástykrát privíta fanúšikov slovenskej a českej hudobnej scény Cibula Fest, ktorý svoj areál rozloží v dňoch 18. až 21. júla na letisku v Holíči na slovensko – moravskom pomedzí. Zídu sa na ňom tisíce domácich aj českých fanúšikov, do Hodonína na Morave je to iba päť kilometrov. Festivalové brány sa otvárajú vo štvrtok o 12.00 h, počas troch dní sa na troch pódiách vystrieda takmer 60 kapiel, interpretov či DJ-ov.



V rámci hudobného programu sa festival vracia späť ku koreňom, kedy na ňom vystúpili výlučne českí a slovenskí interpreti. Jediný koncert na Slovensku v tomto roku tu odohrá kapela Kryštof, prvýkrát na hlavnom pódiu vystúpi Kali, ktorý síce v minulosti na Cibula Feste účinkoval, no v menšej Cool Aréne. Ďalšími v zozname účinkujúcich sú Iné Kafe, Polemic, Peter Nagy, Dalibor Janda, Gladiátor, Mandrage či Bijouteriér. Veľké finále čaká v sobotu (20. 7.) o polnoci, kedy vystúpi Queenie, jedna z najlepších svetových performance kapiel s hitmi legendárnej skupiny Queen.



Pravidelných návštevníkov čaká veľké prekvapenie. Organizátori sa rozhodli kompletne zmeniť dispozíciu areálu, pribudnú nové voľnočasové aktivity, bezplatné stanové mestečko s minimarketom a nonstop barom a mnoho ďalších noviniek. Festival svojím zložením láka všetky generácie. Pre tú mladšiu bude pripravená rokmi osvedčená Cool aréna, zameraná pre hiphop a reggae. Pre vyznávačov tvrdšej rockovej hudby to budú Rock stage a Moto zóna, kde nájdu svoje miesto najmä motorkári z celého Slovenska.



Oproti minulým ročníkom je zmenené rozloženie areálu. Bude situovaný o niekoľko desiatok metrov ďalej a všetky pódiá a zóny budú otočené inak, ako boli doteraz návštevníci zvyknutí. V stanovom mestečku, ktoré je bezplatné, budú mať k dispozícii 24-hodinový bar, obchod i bufet s raňajkami, luxusné sprchy, suché toalety, umývadlá, cisternu s pitnou vodou, boxy na uschovávanie cenností i sektor na nabíjanie mobilov. Celý areál i stanový tábor bude pokrytý wifi sieťou. V rámci voľnočasových aktivít sme pripravili Fun zónu, kde sa budú môcť zabaviť pri rôznych zábavných atrakciách, a taktiež sa v horúcich letných dňoch schladiť na obrej vodnej šmykľavke či pri vodnom futbale.



Jedným z headlinerov festivalu bude skupina Kryštof, ktorá odohrá svoj koncert v piatok 19. júla. Do Holíča prinesie svoju šou, ktorá sa do histórie českej pop music zapísala veľkými písmenami. K 25. výročiu kapely odohrali 16. a 17. septembra 2017 koncert na pražskom Štadióne Evžena Rošického na Strahove, prišlo 70-tisíc divákov. Záznam koncertu vyšiel aj na DVD.



„Strahovský koncert sme trochu zmenšili do festivalovej podoby, no nebude chýbať nič, čo bolo aj na najväčšom koncerte v histórii našej kapely. Animácie, showefekty, približne 120 svetiel, takmer sto štvorcových metrov led obrazoviek a mnoho ďalších prekvapení. Nebude to klasické festivalové vystúpenie, ale samostatný koncert na festivale,“ pozýva na koncert frontman kapely Richard Krajčo.