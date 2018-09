Zadržali pestovateľov v skalických vinohradoch, zasadili tam konope

Počas domovej prehliadky a prehliadky pozemkov policajti našli v chate a vo vinohradoch rastliny konope, o ktoré sa starali dvaja muži, otec so synom.

Skalica 27. septembra (TASR) - Skalickí kriminalisti odhalili vo vinohradoch rastliny konope. Policajti postupne získavali operatívne informácie a na základe vopred získaného súhlasu vykonali 12. septembra policajný zákrok pre podozrenie na drogovú trestnú činnosť. TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Trnave Mária Linkešová.



Počas domovej prehliadky a prehliadky pozemkov policajti našli v chate a vo vinohradoch rastliny konope, o ktoré sa starali dvaja muži, otec so synom. "Rastliny mali získať od 27-ročného známeho, ktorý si ich mal objednať cez internet. Keďže nemohol pokračovať vo svojich pestovateľských zámeroch, o pomoc požiadal svojho kamaráta, rovesníka. Za prenechanie rastlín a úžitok si mal dohodnúť podiel. Kamarát ich postupne vypestoval vo vinohradníckej chatke a presádzal do blízkeho vinohradu," uviedla Linkešová.



Príslušníci polície zaistili počas domovej prehliadky rastliny aj sušené konope. Zároveň policajti pri akcii obmedzili na osobnej slobode 53-ročného muža a jeho 27-ročného syna. "Znalci vyhodnotili predbežne časť zaistených látok a podľa výsledku expertízy, z konope, ktoré obvinení prechovávali v igelitovej taške, by sa dalo vyrobiť najmenej 186 jednorazových dávok drogy. Celkový počet prechovávaných dávok bude známy po vyhodnotení všetkých zaistených stôp," doplnila hovorkyňa.



Uvedené množstvo postačovalo vyšetrovateľovi, aby vzniesol obvinenie proti obom osobám pre zločin nedovolenej výroby omamných látok, psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi formou spolupáchateľstva. Obvinený bol aj 27-ročný objednávateľ sadeníc. Vyšetrovateľ spracoval na oboch kamarátov aj podnet na ich väzobné stíhanie. Sudca návrhu vyhovel a obe osoby boli eskortované do výkonu väzby. V zmysle zákona môže hroziť osobám trest odňatia slobody na tri až desať rokov.