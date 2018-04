Vláčik Záhoráčik odštartuje druhú sezónu už o pár dní

Podľa štatistických podkladov bolo v prvej sezóne, v roku 2017 celkovo vypravených 242 vlakov.

Bratislava 14. apríla (TASR) – Presne o dva týždne začne svoju druhú sezónu turistický vláčik Záhoráčik. Od 28. apríla do 14. októbra 2018 bude počas víkendov a sviatkov spájať najzápadnejšiu obec na Slovensku Záhorskú Ves s Plaveckým Podhradím, s prípojmi z a do Bratislavy i prepravou bicyklov.



"V prevádzkových dňoch bude premávať 3x za deň. Na trati platia cestovné preukazy Bratislavskej integrovanej dopravy (BID), okrem poplatkov za prevoz bicyklov, ako aj zľavová turistická karta Bratislava CARD City & Region," informovala vedúca masmediálneho oddelenia BSK Veronika Beňadiková. "Jednosmerný príplatok za bicykel je 1,50 eura, celodenný vyjde na 2,50 eura,“ dodala.



Podľa štatistických podkladov bolo v prvej sezóne, v roku 2017 celkovo vypravených 242 vlakov. "Počas 52 prevádzkových dní prepravili 8094 osôb a 1094 bicyklov, čo je 155 osôb a 21 bicyklov na deň,“ doplnila Beňadiková. Najvyťaženejším obdobím bol mesiac máj, počas ktorého Záhoráčik odviezol takmer 2700 cestujúcich, v ostatných mesiacoch sa vlakom odviezlo 1300 až 1550 osôb. Najviac bicyklov bolo prepravených v máji a júni (313 a 298), v júli 207, auguste 156 a v septembri 120 bicyklov.



Projekt realizuje Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko a krajskou organizáciou cestovného ruchu Bratislava Region Tourism.