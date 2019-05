Základný rozvojový dokument Nitrianskeho kraja musia autori opraviť

Podľa poslanca Miloša Dovičoviča si autori dokumentu v roku 2019 vôbec nevšimli, že do nitrianskeho priemyselného parku prišla jedna z najväčších investícií na Slovensku.

Nitra 13. mája (TASR) – Základný rozvojový dokument Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) bude nutné opraviť hneď po tom, ako sa dostal na májové rokovanie krajského zastupiteľstva. Niektorí poslanci i predseda NSK Milan Belica Akčnému plánu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2019 - 2021 vytkli, že celkom opomína príchod automobilky Jaguar Land Rover do Nitry.



Podľa poslanca Miloša Dovičoviča si autori dokumentu v roku 2019 vôbec nevšimli, že do nitrianskeho priemyselného parku prišla jedna z najväčších investícií na Slovensku. „Spisovanie takýchto slohových prác k ničomu nevedie. Schvaľujeme akčný plán, ktorý vznikol tri roky po Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) NSK a dodnes v ňom nie je zachytené, že situácia sa absolútne zmenila,“ skonštatoval Dovičovič.



Aj Belica kritizoval skutočnosť, že dokument, ktorý má riešiť rozvoj celého regiónu až do roku 2021, vôbec nezohľadňuje príchod automobilky a dosahy tejto investície na hospodárstvo NSK. „Myslím si, že to je hrubé nedopatrenie. To tam malo byť, a preto som sa voči tomu ohradil. Musia to tam dať, to je jasné už na základe diskusie, ktorá v krajskom zastupiteľstve vznikla, jednoducho to tam musí byť,“ zdôraznil Belica.



Podľa jeho slov je výstavba automobilky najväčšou investíciou v Nitrianskom kraji za posledné obdobie. „A to nie je len samotný závod, Jaguar má množstvo subdodávateľov, takže tu ide o plošnú ekonomiku, ktorá má vplyv na celý kraj. Má dodávateľa vo Vrábľoch, možno v Štúrove, možno v Komárne, čiže táto investícia rieši v pozitívnom slova zmysle sociálne a ekonomické dôsledky aj v ďalších regiónoch. Preto jej vplyvy na rozvoj Nitrianskeho kraja v dokumente musia byť zapracované,“ pripomenul Belica.



Akčný plán PHSR je prierezovým dokumentom vypracovaným na roky 2019 až 2021. Zohľadňuje množstvo čiastočných stratégií, koncepcií a rozvojových dokumentov spracovaných na úrovni kraja v rôznych odvetviach a odboroch. Okrem hospodárstva je medzi nimi napríklad aj cestovný ruch, výskum a vývoj, poľnohospodárstvo, sociálny rozvoj, školstvo, kultúra, zdravotníctvo, životné prostredie, doprava či infraštruktúra.