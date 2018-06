Zamestnanci BBSK budú do konca roka zarábať minimálne 580 eur

Zvýšenie platu sa podľa predstaviteľov kraja týka zhruba 3600 zamestnancov a na tento účel vyčlení BBSK do konca roka dohromady 1,7 milióna eur.

Brezno 25. júna (TASR) – Minimálna úroveň platu zamestnancov v zriaďovateľských organizáciách Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) bude do konca aktuálneho roka vo výške 580 eur. Zvýšenie platu sa podľa predstaviteľov kraja týka zhruba 3600 zamestnancov a na tento účel vyčlení BBSK do konca roka dohromady 1,7 milióna eur. Rozhodli o tom poslanci zastupiteľstva BBSK na svojom pondelkovom zasadnutí.



"Nemôžeme byť spokojní s tým, aký stav je v našom kraji, čo sa týka odmeňovania v zriaďovateľských organizáciách. Keď sa pozrieme na platy, aké sú tam, tak skoro 1600 ľudí sa blíži k minimálnej mzde 480 eur," uviedol predseda BBSK Ján Lunter.



Podľa slov poslankyne Boženy Kováčovej, ktorá sa dlhodobo venuje sociálnej oblasti, je situácia v odmeňovaní veľmi zlá. "Hlavne zamestnanci v sociálnych službách pracujú za menej ako minimálnu mzdu. Nastáva nám problém so zamestnancami domovov sociálnych služieb, pretože túto robotu nechce nikto robiť," konštatovala poslankyňa, podľa ktorej v kraji už dlho čakajú na novelu zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.



"Je prísľub, že od 1. januára 2019 by tá novela mala byť platná. Aby sme dovtedy uľahčili život našim pracovníkom, dospeli sme k tomuto konsenzu, že im rozdelíme 1,7 milióna eur," dodala Kováčová s tým, že aj v budúcoročnom rozpočte budú hľadať rezervy, ako zamestnancom prilepšiť.