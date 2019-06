Zamestnávateľom vo Vysokých Tatrách chýbajú pracovné sily

V regióne takmer všetci ponúkajú hlavný pracovný pomer na celý rok, nielen sezónne.

Vysoké Tatry 5. júna (TASR) – Zamestnávatelia vo Vysokých Tatrách zorganizovali v stredu v Hornom Smokovci burzu práce. V spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Poprade pozvali naň desiatky uchádzačov o zamestnanie, pričom ich cieľom je motivovať ľudí, aby sa vracali späť do regiónu a hľadali si prácu tam, nie v zahraničí. Pre TASR to uviedol predseda predstavenstva Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Martin Novotný.



„Hlavným cieľom je prezentovať Vysoké Tatry nielen ako región vhodný na rekreáciu, ale aj ako región na trvalé zamestnanie a región, ktorý vie ponúknuť zaujímavé a atraktívne pracovné pozície. Momentálne tu máme približne 15 zamestnávateľov, nie všetci však mohli prísť, keďže sa blíži letná sezóna. Je to však prvýkrát, čo niečo takéto organizujeme, veríme, že v budúcnosti bude záujem zo strany zamestnávateľov väčší,“ skonštatoval Novotný.



Dodal, že podnikateľom v cestovnom ruchu vo Vysokých Tatrách najviac chýbajú ľudia na obsadenie pozícií ako kuchár, čašník, chyžná a recepčný. „Čísla nezamestnanosti sú enormne nízke, dnes už ani nehovoríme o tom, že máme nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, máme nedostatok akejkoľvek pracovnej sily,“ zdôraznil Novotný s tým, že za posledných desať rokov stúpli mzdy v hotelierstve a gastronómii vo Vysokých Tatrách v priemere minimálne o 30 až 40 percent, na niektorých pozíciách sa dokonca zdvojnásobili. Práve toto by malo podľa neho motivovať na návrat aj Slovákov pracujúcich v zahraničí.



V regióne takmer všetci ponúkajú hlavný pracovný pomer na celý rok, nielen sezónne. „V Rakúsku, vo Švajčiarsku či vo Veľkej Británii je to väčšinou o sezónnej práci na pár mesiacov v lete alebo v zime. Okrem toho ľudia tam pracujú výrazne viac hodín mesačne, ako je to napríklad u nás. Aj preto je mzda, ktorú v zahraničí dostanú, skreslená týmito dvoma faktormi,“ vysvetlil Novotný. Pripomenul, že aj výška nehnuteľností, ktoré by si chceli Slováci v zahraničí kúpiť, je omnoho vyššia ako u nás.



Zorganizovanie burzy práce špecializovanej na cestovný ruch víta aj riaditeľka ÚPSVaR v Poprade Veronika Mlynárová. Podľa nej majú znevýhodnení uchádzači o zamestnanie takto možnosť zoznámiť sa s viacerými ponukami naraz a zároveň ich to motivuje posunúť sa ďalej. „Sme špecifický región, keďže tu máme prieniky dvoch odvetví, jednak priemysel a tiež cestovný ruch. Momentálne je určite dopyt po pozíciách ako napr. kuchár či chyžná, v niektorých prípadoch aj máme adeptov, ale chýba im vzdelanie, kvalifikácia či pracovné skúsenosti a návyky,“ priblížila Mlynárová s tým, že na takejto burze práce sa môže začať aj ich pracovný a osobnostný rast. Dodala, že v posledných rokoch úroveň hotelierstva a gastronómie v regióne veľmi narástla, s čím súvisí aj vyťaženosť prevádzok v regióne.



V okrese Poprad dosahuje miera nezamestnanosti aktuálne málo cez päť percent a na úrade práce evidujú približne 3500 uchádzačov o zamestnanie. Aktuálne je v okresoch Poprad a Levoča 1700 voľných pracovných miest.