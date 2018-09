Zaniknutý kaštieľ v Parchovanoch patril k najkrajším v Uhorsku

Na snímke reprofoto kaštieľa z obrazu na obecnom úrade v Parchovanoch 21. septembra 2018. Foto: TASR - Roman Hanc

Parchovany 22. septembra (TASR) – Jeden z najkrajších neogotických kaštieľov Uhorska stál kedysi v dolnozemplínskej obci Parchovany (okres Trebišov). Ako honosné rodinné sídlo ho dal v 50. rokoch 19. storočia postaviť gróf Emanuel Andráši. Už pred druhou svetovou vojnou chátral, zničený bol pri prechode frontu v decembri 1944 a následne postupne rozobratý. Pamiatkou zobrazujúcou jeho podobu v obci je už len obraz a maketa na obecnom úrade.priblížil pre TASR starosta Parchovian Juraj Guzej.Parchovany boli popri Betliari druhým najvýznamnejším majetkom grófa Emanuela Andrášiho a jeho syna Gejzu. Kaštieľ mal tvar písmena L a prvky francúzskej, anglickej a benátskej gotiky. Uložené v ňom boli vzácne umelecké zbierky a poľovnícke trofeje. Okolie tvoril rozsiahly anglický park s jazierkom. Kaštieľ však 9. augusta 1901 za nejasných okolností vyhorel a mnoho cenných vecí bolo nenávratne stratených. Zlé jazyky hovorili, že požiar spôsobila manželka grófa Gejzu Andrášiho pre jeho milostné avantúry. Rozhodujúci úder kaštieľu dalo plienenie na konci druhej svetovej vojny.povedal Guzej.V kancelárii obecného úradu visí obraz kaštieľa urobený podľa originálnej maľby maliara Žigmunda Vajdu, ktorá sa nachádza v Múzeu Betliar. V obecnej sobášnej sieni je umiestnená trojrozmerná maketa kaštieľa.Prvá písomná zmienka o Parchovanoch je z roku 1245, v súčasnosti má obec 1940 obyvateľov. Národnou kultúrnou pamiatkou je neogotický rímskokatolícky Kostol svätého Štefana kráľa z roku 1900. Obec je známa aj folklórom, tradície už desaťročia zachováva folklórny súbor Parchovianka. V roku 2016 založili v Parchovanoch novodobú tradíciu jarmoku spojeného s obecnými slávnosťami, na ktorých v augustovom termíne vystupujú ľudové súbory zo Slovenska i zahraničia.Množstvo vzácnych a starých stromov možno obdivovať v chránenom krajinárskom parku v obci Parchovany. Zo stromov vynikajú najmä dva mohutné viac ako 300-ročné duby, jeden s obvodom takmer šesť metrov a druhý dokonca 6,52 metra. Súčasťou parku je lesnícky náučný chodník, na ktorom sa návštevníci dozvedia informácie o drevinách, význame lesa i dejinách tohto miesta.V parku sú aj platany, buky, hraby, brezy, jelše, topole, vŕby, javory, pagaštany, lipy, smreky, borovice a ďalšie dreviny. Súčasťou areálu je aj jazierko slúžiace ako rybník. V minulosti išlo o priestor honosného andrášiovského kaštieľa z 19. storočia, ktorý sa však nezachoval, v podobe anglického parku. Hneď vedľa stojí základná škola a pre jej žiakov je tak živou učebňou biológie i histórie.uviedol pre TASR starosta obce Juraj Guzej.Parchoviansky prírodno-krajinársky park, ktorý je v majetku obce, bol vyhlásený za chránený v roku 1969. Náučný chodník s informačnými tabuľami vznikol v lete 2009.V plánoch obce je v budúcnosti vybudovať pri parku kultúrno-športový areál.priblížil starosta.Nevyužitú a zanedbanú budovu v Parchovanoch obec s podporou eurofondov pretvorila na multifunkčné komunitné centrum. Slúžiť bude pre marginalizovanú rómsku komunitu na budovanie spoločenských, pracovných a hygienických návykov, ako aj pracovných zručností, ale aj pre ďalších obyvateľov obce. Slávnostné otvorenie centra bude v októbri.Zrekonštruovaná jednoposchodová budova stojí na Lipovej ulici v tzv. časti Vajdačka blízko rímskokatolíckeho kostola.uviedol pre TASR starosta Parchovian Juraj Guzej. Obec uspela vo výzve ministerstva vnútra, projekt s nákladmi zhruba 220.000 eur spolufinancovalo na úrovni piatich percent.Podľa starostu sa v centre budú organizovať napríklad prednášky v rámci osvety a vzdelávania, a to v oblasti sociálnej, zdravotníckej či bezpečnostnej.povedal Guzej. Jednou z oblastí, kde takáto osveta môže pomôcť, je prevencia pred otehotnením u ešte maloletých rómskych dievčat.V súčasnosti sa dokončuje zariadenie komunitného centra. Jeho súčasťou je aj vonkajšie fitnes či posilňovňa s prístrojmi pre fyzické cvičenia.dodal starosta.Parchovany majú zhruba 400 rómskych obyvateľov, z celkového počtu v obci je to zhruba pätina, z nich väčšina žije v rómskej osade. Spolunažívanie v obci je podľa starostu veľmi dobré. Konštatoval, že trestná činnosť za uplynulé roky je prakticky na nulovej úrovni. Z opatrení na podporu bezpečnosti spomenul rekonštrukciu osvetlenia, zavedenie kamerového systému i pôsobenie občianskej poriadkovej služby.V obci Parchovany (okres Trebišov) začali tento týždeň s výstavbou Čistiarne odpadových vôd (ČOV). V prevádzke by mala byť na budúci rok, výška investície je 802.000 eur.uviedol pre TASR starosta Parchovian Juraj Guzej.V súčasnosti je v obci zrealizovaná delená splašková kanalizácia, ktorá je zaústená do miesta plánovanej novostavby ČOV. Všetka odpadová voda z tejto kanalizácie nevyčistená vyteká do tzv. Manovho kanála a spodných vôd. Podľa samosprávy je tak nevyhnutná funkčná čistiareň s novou modernou technológiou čistenia, čím sa extravilán zbaví značnej environmentálnej záťaže.povedal Guzej.Vo verejnom obstarávaní na realizáciu projektu uspela firma CEDIS, s .r. o., Bratislava, k podpisu zmluvy došlo v stredu 19. septembra. Nová ČOV bude stáť v juhovýchodnej časti obce, kde pred zhruba 25 rokmi došlo k výstavbe čistiarne, tá však podľa starostu nikdy nebola sfunkčnená aK aktuálnym veľkým investičným projektom v Parchovanoch, a to s využitím eurofondov, patrí aj rekonštrukcia budovy obecného úradu a kultúrneho domu za 950.000 eur a výstavba novej materskej školy s nákladmi 325.000 eur.