Zástupcovia mesta Košice stále nie sú členmi štatutárnych orgánov VVS

Na ilustračnej foto vodáreň. Foto: TASR - Martin Baumann

Košice 23. januára (TASR) - Zástupcovia mesta Košice ešte nie sú členmi štatutárnych orgánov akciovej spoločnosti - Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS). Upozornil na to magistrát s tým, že VVS rozhodnutia mestského zastupiteľstva (MsZ) v Košiciach z 10. decembra 2018 doteraz nezrealizovala. Ako TASR informoval Miroslav Sambor z referátu styku s verejnosťou a médiami mesta Košice, mesto je najväčším akcionárom spoločnosti - vlastní 20,44 percenta jej akcií.



Do predstavenstva VVS poslanci zvolili primátora mesta Jaroslava Polačeka. Poslanci schválili aj to, aby bol do dozornej rady spoločnosti vymenovaný námestník primátora Marcel Gibóda. "VVS svoju nečinnosť pri (ne)vymenovaní Jaroslava Polačeka v liste mestu Košice zo 14. januára 2019 zdôvodnila tým, že jej dozorná rada sa pod vedením Richarda Majzu 28. decembra 2018 uzniesla, že košický primátor nemôže byť zvolený za člena predstavenstva 'z dôvodu porušenia zákazu konkurencie, keďže je konateľom spoločnosti s podobným predmetom podnikania v oblasti nakladania s odpadmi'. Urobili tak aj napriek tomu, že primátor sa formou notárskej zápisnice ešte týždeň pred rokovaním Dozornej rady VVS vzdal všetkých svojich funkcií vyplývajúcich z jeho doterajšej podnikateľskej činnosti," vysvetlil Sambor.



Vedenie mesta kritizuje VVS za netransparentnosť a podľa neho najvyšší predstavitelia spoločnosti úmyselne blokujú obe nominácie aj z dôvodu avizovanej kontrolnej činnosti v hospodárení VVS zo strany najväčšieho akcionára.



Mesto tvrdí, že VVS plánuje vymenovanie Marcela Gibódu, ktorý by podľa uznesenia MsZ mal vo funkcii člena dozornej rady nahradiť bývalého poslanca Igora Sidora, uskutočniť až na riadnom valnom zhromaždení spoločnosti. Tie sa obvykle konajú v druhej polovici júna.



Podľa primátora ide o obštrukcie zo strany VVS pri výmenách členov štatutárnych orgánov zastupujúcich mesto Košice ako ich najväčšieho akcionára. Preto vyzval na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenie a zvolanie zasadnutia dozornej rady. "VVS svojím rozhodnutím pohŕda uznesením MsZ a nerešpektuje ani rozhodnutie voličov. Tí svojimi hlasmi v novembrových voľbách okrem iného vyjadrili aj želanie, aby mesto Košice urobilo aj zmeny v štatutárnych orgánoch tejto spoločnosti. Najvyšší predstavitelia spoločnosti upierajú zvoleným predstaviteľom mesta Košice výkon akcionárskych práv," povedal Polaček. Zároveň pripomenul, že primátor Stropkova Ondrej Brendza sa do predstavenstva VVS dostal po tri a pol roku od zvolenia za primátora.

