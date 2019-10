Zastupiteľstvo Košického kraja začalo konanie voči I. Petrovčikovi

Košice 21. októbra (TASR) - Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) začalo konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov voči nezávislému poslancovi Igorovi Petrovčikovi. Jednomyseľne to v pondelok schválili hlasujúci krajskí poslanci.



Problémom je, že Petrovčik, ktorý je tiež starostom košického Starého Mesta, v majetkových priznaniach za roky 2016, 2017 a 2018 ako verejný funkcionár neinformoval zastupiteľstvo o svojich finančných záväzkoch. Voči nemu ako bývalému podnikateľovi je od roku 2007 vedené konkurzné konanie a verejne prístupné zdroje poukazujú aj na existenciu zmeniek v sume 60.000 eur, ktoré v minulosti vystavil. Podľa ústavného zákona mal pritom uviesť v rámci majetkového priznania existenciu záväzku, ktorý presahuje 35-násobok minimálnej mzdy. Informoval o tom predseda komisie krajského zastupiteľstva na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Jaroslav Hlinka.



Zasadnutie tejto komisie sa konalo 3. septembra, na ktorom vystúpil aj Petrovčik. "V rámci svojho prejavu uviedol, že je pravdou, že existujú záväzky, ktoré má ako fyzická osoba a ktoré do oznámenia neuviedol, pričom výška týchto záväzkov presahovala 35-násobok minimálnej mzdy. Komisia na zasadnutí preverila obsah oznámení tohto verejného funkcionára a konštatovala, že obsahom oznámení, ktoré poslanec komisii podával za roky 2016, 2017, 2018, nie je uvedenie záväzkov presahujúcich zákonom ustanovenú výšku," povedal Hlinka.



Petrovčik, bývalý funkcionár strany Spolu-OD, sa má do 10. novembra vyjadriť k podnetu na začatie konania. Uznesenie zastupiteľstva podporilo všetkých 54 hlasujúcich poslancov. Petrovčikovi hrozí pokuta v sume trojnásobku mesačného platu verejného funkcionára. Podobné konanie po medializovanej kauze začalo voči nemu nedávno aj košické mestské zastupiteľstvo, kde pôsobí taktiež ako poslanec.