Košický kraj Tabačke nájom nezníži

Na schválenie bola v zastupiteľstve potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov, čiže 35 hlasov. Návrh podporilo 29 poslancov, jeden bol proti a 14 sa zdržalo.

Košice 24. júna (TASR) – Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) v pondelok neschválilo úpravu zmluvných vzťahov s občianskym združením Bona Fide, ktoré v Košiciach prevádzkuje nezávislé kultúrne centrum Tabačka Kulturfabrik. Združenie má podľa zmluvy z roku 2012 s KSK v nájme priestory a pozemok v areáli na Strojárenskej ulici, a to na desať rokov. Návrh zmien predkladal predseda KSK Rastislav Trnka, ktorý poukázal na problematické zmluvné vzťahy z minulosti.



"Ja to vnímam ako ohrozenie fungovania a existencie celej Tabačky - to, že dnes sme im v úvodzovkách nepomohli, keďže to nie je len pomoc pre nich, ale zároveň aj pre nás. Myslím si, že vzhľadom na to, ako sú nastavené zmluvné podmienky, aký prínos majú pre spoločnosť a pre kultúru nielen v Košiciach, ale pre celý východ Slovenska si myslím, že by sme mali byť viac ústretoví. Obávam sa, že po tom, ako to dnes neprešlo, ten stav sa bude ešte zhoršovať a občianske združenie Bona Fide môže mať existenčné problémy, čomu sme sa chceli vyhnúť," povedal Trnka pre novinárov.



Vzhľadom na obmedzené finančné zdroje občianskeho združenia navrhol Úrad KSK zníženie výšky nájomného, ako aj úpravu ďalších podmienok nájmu a zápočtu vynaložených investícií zo strany nájomcu. V súčasnosti mesačné nájomné a náklady spojené s užívaním predstavujú pre nájomcu 9481 eur a splátku dlhu z minulosti 3350 eur, teda spolu 12.831 eur. Návrh počítal s nájomným a užívateľskými nákladmi 7515 eur, splátkou dlhu 1666 eur a nájmom javiskovej techniky za 75 eur, teda spolu 9257 eur.



Na schválenie bola v zastupiteľstve potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov, čiže 35 hlasov. Návrh podporilo 29 poslancov, jeden bol proti a 14 sa zdržalo. Trnka vyjadril sklamanie z neúčasti viacerých poslancov.



Finančná komisia neodporúčala návrh schváliť, ale ponechať doterajší nájomný vzťah do roku 2022. Podľa poslanca Emila Kočiša schválením návrhu by KSK prišla ročne minimálne o 200.000 eur. "Takto nakladať s majetkom kraja je podľa môjho názoru nezodpovedné a tento návrh by sme ako poslanci schváliť nemali, lebo je nevýhodný pre KSK," povedal.



Podľa Trnku zmluva nebola dobrá, z čoho vyplynuli nejasnosti a rozdielne pohľady na jej plnenie, čo je viacročný problém. "Neviem, odkiaľ máte, že kraj príde o 200.000 eur ročne. To, čo sa navrhuje, je zníženie nájmu o 1400 eur mesačne, čo je ročne 17.000 eur," reagoval predseda KSK. V prípade Tabačky si podľa neho treba uvedomiť, že ide o kultúrne zariadenie, ktoré nemá pravidelné mesačné príjmy. "Viete, z pohľadu financií bude kultúra stále stratová, a teda nevýhodná, čiže, ak sa budeme baviť o tomto, potom môžeme zavrieť všetky naše kultúrne zariadenia," povedal.