Záujem mladých párov o sobáše v Nitre rastie

Nitra 3. februára (TASR) – Počas uplynulého roka uzatvorilo v Nitre manželstvo 494 dvojíc. Z celkového počtu sobášov bolo 291 cirkevných a 203 civilných. Najobľúbenejším mesiacom bol september, počas ktorého vstúpilo do manželstva 100 párov.



„Za ním nasledoval jún so 61 uzatvorenými sobášmi, v júli vstúpilo do manželského zväzku 58 párov,“ informovala Ľudmila Synaková z nitrianskeho mestského úradu. Podľa jej slov evidujú matrikárky v Nitre za posledných päť rokov rastúci záujem mladých párov o potvrdenie svojho partnerského zväzku sobášom.



S cudzincami bolo počas minulého roka uzatvorených 22 sobášov. Snúbenci pochádzali z Poľska, Talianska, Veľkej Británie, Turecka, Ukrajiny, Rakúska, Macedónska, Egypta, Portugalska, Argentíny a zo Srbskej republiky. Mimo obradnej siene sa zosobášilo 39 párov.