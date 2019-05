Záujem o stredné školy v Bratislavskom kraji vzrástol asi o 15 percent

Nárast záujmu je medzi gymnáziami a odbornými školami takmer vyrovnaný. Kým na gymnáziá si tento rok podalo prihlášku o 16 percent viac žiakov, pri odborných školách je to nárast o 14 percent.

Bratislava 9. mája (TASR) – Záujem o stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) vzrástol viac ako o 15 percent. Vyplýva to z počtu prihlásených záujemcov do prijímacieho konania. Kým v minulom roku ich bolo viac ako 8360, na nasledujúci školský rok 2019/2020 je to takmer 9640 záujemcov.



"Nárast sme zaznamenali už v minulom roku, no tohtoročné čísla sú ešte lepšie. Okrem nových odborov a podpory vzdelávania sme školám rozviazali ruky a zvýšenými financiami podporili ich iniciatívu a aktivity. Zároveň sme zintenzívnili komunikáciu s rodičmi a žiakmi," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Najväčším "skokanom", teda školou s najvyšším nárastom záujmu žiakov, je Stredná zdravotnícka škola na Strečnianskej. Aj pre nové odbory, ako praktická sestra, asistent výživy či masér, sa na ňu prihlásilo o 214 percent viac žiakov ako v minulom roku. Nárast záujmu je medzi gymnáziami a odbornými školami takmer vyrovnaný. Kým na gymnáziá si tento rok podalo prihlášku o 16 percent viac žiakov, pri odborných školách je to nárast o 14 percent.



"Na odborných školách nám nárast záujmu ťahá úspešné zaradenie nových zameraní na IT technológie a úspešná spolupráca so zamestnávateľmi na duálnom vzdelávaní. Rovnako sa pozitívne premietlo aj lepšie prerozdelenie odborov medzi školami," doplnil Branislav Gröhling, poradca predsedu BSK pre školstvo.



Nárast zaznamenalo aj sedem krajských gymnázií, ktoré rozšírili svoju ponuku o bilingválne triedy. Do tých sa oproti minulému roku prihlásilo až o 93 percent viac žiakov.