Záujem o voľby v južných častiach okresu Nové Zámky je veľmi nízky

Nové Zámky 16. marca (TASR) – Priebeh prezidentských volieb v okrese Nové Zámky je zatiaľ bezproblémový, no voličská účasť je oproti očakávaniam nižšia. Podľa predsedu okresnej volebnej komisie Mikuláša Balogha je nízky záujem o prezidentské voľby viditeľný najmä v južnej časti regiónu.



V prvom kole prezidentských volieb v roku 2014 dosiahla volebná účasť v okrese Nové Zámky 39,55 percenta. „Predpokladáme, že toto percento dosiahneme aj teraz, no mali sme vyššie očakávania. Okolo 19. hodiny sme sa dostali v Nových Zámkoch zhruba na tretinovú účasť, smerom na juh k Štúrovu to klesalo. Môžeme povedať, že obce v regióne smerom k Nitre a na západ budú mať podstatne vyššiu účasť ako tá južná časť okresu,“ zhodnotil Balogh.



Okrskové komisie pracujú podľa slov Balogha bez problémov a o 22. hodine by sa mali zatvoriť všetky volebné miestnosti. „V okrese máme 147 okrskov, zatiaľ sme sa nestretli s problémom, o ktorom by sme mohli povedať, že narušil priebeh volieb,“ potvrdil Balogh.