Záujemcov o hokejovú akadémiu čakajú testy, psychotesty i zápas

Trenčín 6. februára (TASR) – Prvá hokejová akadémia na Slovensku otvorí brány 15 talentovaným hokejistom v septembri tohto roku. Bude súčasťou Strednej športovej školy v Trenčíne a na záujemcov o stredoškolské štúdium čaká náročné prijímacie konanie.



Ako informoval riaditeľ školy Jozef Pšenka, pre školský rok 2019/20 má Stredná športová škola v Trenčíne určený maximálny počet 24 žiakov pre odbor športové gymnázium a 24 žiakov pre nový študijný odbor športový manažment. Do prvého ročníka škola prijme 15 mladých hokejových talentov, súčasťou študijných odborov bude rozšírená výučba angličtiny.



„Uchádzači o štúdium na našej škole budú prijímaní na základe overenia špeciálnych schopností, zručností alebo talentu, tzv. talentovej skúšky. Tá bude pozostávať zo špeciálneho pohybového testu, ktorý je dominantným kritériom, ďalej všeobecného pohybového testu a psychologického testu na zvládanie záťažových situácií. Pri výbere uchádzačov sa berie do úvahy aj hráčsky post či bezchybný zdravotný stav potvrdený lekárom,“ vysvetlil Pšenka s tým, že nemenej dôležitý je tiež vyhovujúci prospech, ktorý odráža predpoklad na zvládnutie zvoleného študijného odboru.



Ako dodal, budúci študenti hokejovej akadémie v rámci talentovej skúšky absolvujú korčuliarske testy a zápas pod dohľadom športovej komisie zloženej zo zástupcov Slovenského zväzu ľadového hokeja, Hokejového klubu Dukla Trenčín a skúsených trénerov. Odborná komisia bude hodnotiť korčuľovanie, zručnosti a kreativitu hráča, streľbu, vnímanie hry, hernú a osobnú disciplínu či mentálnu odolnosť.



Prvým krokom prijímacieho procesu je podľa Pšenku podanie prihlášky na štúdium riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje, nie však neskôr ako 20. februára 2019. Prihlášku riaditeľ do konca februára odošle na Strednú športovú školu v Trenčíne, pokyny k talentovej skúške uchádzači dostanú začiatkom marca. Pre záujemcov o štúdium na hokejovej akadémii bude talentová skúška 9. apríla 2019. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania škola uchádzačom o štúdium odošle 15. apríla 2019.