Záujemcov o vedu a techniku preveria súťaže na Žilinskej univerzite

Žilina 18. októbra (TASR) – Mladí záujemcovia o vedu a techniku sa v týchto dňoch stretli na pôde Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA), kde sa do piatka (19. 10.) koná štvrtý ročník celoslovenského kola súťaže v robotike pod názvom RoboRAVE Slovensko. Okrem toho sa v piatok ráno na univerzitnej pôde uskutoční aj krajské kolo 21. ročníka Festivalu vedy a techniky Amavet. Obe súťaže proti sebe postavia žiakov a študentov vo veku od deväť do 19 rokov. TASR informovala Martina Slavíková z oddelenia pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA.



RoboRAVE je súťaž v štýle športov, ktoré zbližujú deti a mladých ľudí s akademickými a praktickými pracovnými schopnosťami 21. storočia, vďaka čomu sa im sprístupňuje svet vysokých technológií. „V tomto roku bude o dve výzvy viac, takže spolu sa bude súťažiť v piatich druhoch robotických súťaží: a-Mazing, súboj rytierov, doprava loptičiek, RoboSUMO a hasenie ohňa,“ uviedla Slavíková.



Dodala, že súčasťou robotickej súťaže je aj pripravovaný pracovný workshop spojený s konferenciou na tému Podpora rozvoja talentov v Žilinskom kraji - Možnosti využitia robotiky vo vzdelávaní.



Festival vedy a techniky Amavet je jedným z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku, nad ktorým prevzala záštitu ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS). Ako v Žilinskom kraji, tak aj v ostatných krajoch sa 19. októbra uskutoční krajské kolo. Víťazi postupujú do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční 8. a 9. novembra v Bratislave.