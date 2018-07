Zavarčania žiadajú od NDS protihlukovú stenu už 11 rokov. Neúspešne

Opakované merania hluku vždy dokazujú prekročenie limitu.

Zavar 24. júla (TASR) – Obrátenie sa na súd zvažujú obyvatelia obce Zavar pri Trnave, ktorí sú už niekoľko rokov vystavení hluku z blízkej diaľnice D1. Ani po opakovaných žiadostiach oslovovaná Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podľa nich nepokročila v riešení žiadosti postaviť na dotknutom úseku protihlukovú stenu. Opakované merania hluku vždy dokazujú prekročenie limitu, Zavarčania z ulíc pri diaľnici poukazujú na dopad na ich zdravie.



„Ide o jedenásťročný zacyklený proces s chabými argumentmi," konštatovala Zuzana Moncmanová, ktorá spoluobčanov zastupuje v komunikácii s NDS. Poukázala na aktuálnu odpoveď NDS, podľa ktorej NDS opäť „preveruje možnosti najoptimálnejšieho variantu protihlukovej ochrany obyvateľov dotknutých diaľnicou D1 s prevádzkovateľom vysokonapäťového elektrického vedenia Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, ktoré je vedené súbežne s D1 s presne vymedzeným ochranným pásmom". Zriaďovať stavby v tomto pásme možno iba so súhlasom zriaďovateľa a podľa vyjadrenia riaditeľky úseku podpory riadenia NDS Jany Jakabovej je jeho súhlas podkladom pre projektovú prípravu stavby, tiež na územné a stavebné konanie. „V stanovenej lehote očakávame oficiálne písomné stanovisko," napísala Jakabová v odpovedi na Moncmanovej podnet, kde sa pýta, čo všetko ešte majú Zavarčania urobiť, aby sa pre NDS dostali do popredia v rámci stanovenia poradia naliehavosti. Pred časom spisovali aj petíciu.



NDS, ako ďalej uvádza v reakcii, zároveň preveruje aj alternatívne riešenia protihlukovej ochrany dotknutej lokality. Popri znížení rýchlosti v danom úseku a vegetačnom páse na pozemkoch NDS, ktoré sa objavili v predchádzajúcich odpovedia NDS na adresu Moncmanovej, je v odpovedi uvedená aj možná technická úprava povrchu vozovky.



Podľa aktivistky zo Zavara je samozrejmé, že NDS potrebuje požiadať o vyjadrenie prevádzkovateľa elektrického vedenia. "To sa NDS v rámci pridelených finančných prostriedkov za jedenásť rokov nepodarilo? Človek má pri takto formulovanej odpovedi oprávnený pocit, že si niekto z neho robí žarty," konštatovala Moncmanová. Dodala, že každá organizácia, ktorá čerpá finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, je povinná s pridelenými financiami hospodáriť efektívne. Neustále sa opakujúce merania hladiny hluku financované zo štátneho rozpočtu sú asi podľa názoru NDS ekonomickým hospodárením, myslí si. NDS podľa Moncmanovej upustila od avizovanej prípravy projektovej dokumentácie na jar tohto roka, kedy zistila, že je potrebné preložiť vysokonapäťové elektrické vedenie, čo by niekoľkonásobne hodnotu celej stavby zvýšilo.



Starosta Zavara Rudolf Baroš v apríli pre TASR netajil sklamanie. "Ja osobne to považujem za výhovorku. Doteraz nikto o vysokom napätí nehovoril, až kým prišiel čas realizácie," povedal. NDS podľa jeho slov zaradila Zavar do 2. vlny budovania protihlukovej steny, v 1. vlne boli susediace Vlčkovce, ktoré už túto ochranu vybudovanú majú. Zavar sa podľa starostu začal ozývať už pred rokmi. Ako uviedol, NDS nikdy nevyvinula vlastnú iniciatívu smerom k obci a vždy iba reagovala na podnety.