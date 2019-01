Záveje snehu v Oravskej Lesnej odpratávajú hasiči aj vojaci

V Námestove zasadal krízový štáb, pokračujú zásahy na kritických miestach

Ilustračná snímka. Foto: TASR Miroslava Mlynárová

Oravská Lesná 16. januára (TASR) – Situácia v obci Oravská Lesná je naďalej mimoriadne vážna, túto noc napadlo ďalších 50 centimetrov mokrého snehu. Výška snehovej pokrývky na niektorých miestach v obci dosahuje výšku viac ako dva metre. Ohrozené sú najmä strechy miestnych budov, ktoré sa pod ťažkým snehom môžu prelomiť. Snehovú kalamitu prišlo v stredu ráno odpratávať 40 vojakov a množstvo profesionálnych i dobrovoľných hasičov.uviedol pre TASR zástupca starostu v Oravskej Lesnej Jozef Rošťák.Doplnil, že veľmi pomáhajú aj hasičské záchranné zložky. Okrem miestnych dobrovoľných hasičov prišli vypomôcť aj hasiči z obce Zákamenné či profesionálni príslušníci z Liptovského Mikuláša, Dolného Kubína a Tvrdošína. "" povedal Rošťák s tým, že v obci sa momentálne prioritne zaoberajú odpratávaním snehu zo striech a tiež úpravou a sprejazdňovaním ciest.Starší obyvateľ Oravskej Lesnej Emil Noga si zaspomínal, že toľko snehu, ako majú teraz, videl naposledy pred mnohými rokmi. Aj v minulosti podľa neho napadalo veľa snehu, no nie každý deň, a tak intenzívne. "zhodnotil.Mimoriadna situácia v súvislosti so snehovou kalamitou v Žilinskom kraji v stredu platí vo všetkých obciach okresov Námestovo, Čadca a Kysucké Nové Mesto. Na Oravu v utorok v noci dorazil aj špeciálny plávajúci transportér z Malaciek, ktorý slúži najmä v neprístupných lokalitách a osadách na evakuáciu osôb a majetku.Bratislava/Námestovo 16. januára (TASR) - V súvislosti so snehovou kalamitou na Orave sa v stredu o 13.00 h v Námestove uskutočnilo zasadnutie krízového štábu, informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).Všetky nasadené sily a prostriedky z HaZZ a Dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) SR zostávajú momentálne dislokované na najkritickejších miestach. "uviedla Farkasová, podľa ktorej ide najmä o lokality Oravská Lesná a Novoť, kde budú hasiči odstraňovať nánosy snehu z viacerých miest, ako domov dôchodcov, zdravotnícke stredisko, rodinné domy a niekoľko bytových domov.