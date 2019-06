Závislých liečia v Modrom domčeku v Považskom Chlmci už 15 rokov

Podľa vedúcej sestry Centra pre liečbu drogových závislostí Anny Šimkovej 15 rokov neznamená len čísla, ale najmä ľudské príbehy a osudy.

Žilina 29. júna (TASR) - Centrum pre liečbu drogových závislostí v Žiline-Považskom Chlmci, klientmi a pracovníkmi nazývané aj Modrý domček, oslavuje tento rok 15. výročie vzniku. TASR o tom informovala hovorkyňa Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v Žiline Lenka Záteková.



Doplnila, že centrum v pôsobnosti žilinskej FNsP sa zaoberá liečbou závislostí od alkoholu, drog a hazardných hier. "Od roku 2004 v ňom klienti absolvovali v rámci 10-týždňovej liečby spolu 3284 hospitalizácií. Prvenstvo patrí stále mužom (takmer 75 percent), no v posledných rokoch začal narastať aj počet žien (25 percent). Obe pohlavia sa zhodne pohybujú najmä vo vekovom rozmedzí 30 až 50 rokov. Najčastejším problémom, s ktorým pacienti na liečenie prichádzajú, je až v troch štvrtinách prípadov závislosť od alkoholu (75,02 percenta), nasleduje zmiešaná závislosť od viacerých návykových látok (16,7 percenta), patologické hráčstvo (3,67 percenta), závislosť od psychostimulancií, ako je pervitín či extáza (2,22 percenta)," dodala Záteková.



Podľa vedúcej sestry Centra pre liečbu drogových závislostí Anny Šimkovej 15 rokov neznamená len čísla, ale najmä ľudské príbehy a osudy. "Mnoho z našich klientov sa k nám vracia na posilňovacie liečby, navštevujú Klub závislých, ktorý pôsobí pri Modrom domčeku, alebo len ostali v kontakte a radi nás prídu navštíviť. Vidieť, kam sa posunuli, aký nový smer nabrali, založili si rodiny, našli prácu, je nesmierne silný okamih, ktorý nás nabíja energiou a vedomím, že to má zmysel," uviedla Šimková.



Samotná liečba je podľa nej v zásade dobrovoľná. Základom je komunita, v ktorej klienti absolvujú denný program, skupinovú psychoterapiu a rôzne športové i pracovné aktivity, spojené s relaxáciou. "Pacientom sa venuje profesionálny terapeutický tím lekárov, sestier, psychológov, sociálneho poradcu, liečebného pedagóga, ergoterapeuta, správcov a laického terapeuta. Rozložením na drobné môžeme povedať, že Modrý domček a jeho zamestnanci venovali pacientom a ich liečbe už neuveriteľných 131.280 hodín práce," dodala vedúca sestra centra.



Okrem štandardnej liečby sa v centre konajú pravidelné stretnutia Klubu závislých. "Každý štvrtok od 17.30 do 20.00 h sú v Centre pre liečbu drogových závislostí v Žiline-Považskom Chlmci otvorené potenciálnym záujemcom i rodinným príslušníkom," uzavrela hovorkyňa žilinskej FNsP.