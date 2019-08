V Bachledovej doline čoskoro otvoria panoramatické multifunkčné

Stavbu vsadenú do terénu z rúk architektonického ateliéru Compass, ktorá má rešpektovať okolité prostredie s výhľadom na panorámu Belianskych Tatier, sprístupnia už o pár týždňov.

Ždiar 15. augusta (TASR) – V stredisku v Bachledovej doline neďaleko Ždiaru v súčasnosti panuje čulý stavebný ruch. Pri vrcholovej stanici kabínovej lanovky na Spišskej Magure sú totiž okrem iného vykonávané posledné stavebné a rekultivačné práce na výstavbe nového panoramatického multifunkčného centra.



Stavbu vsadenú do terénu z rúk architektonického ateliéru Compass, ktorá má rešpektovať okolité prostredie s výhľadom na panorámu Belianskych Tatier, sprístupnia už o pár týždňov.



„Pociťovali sme už dlhšie potrebu zvýšenia kapacity stravovacích zariadení, toaliet, obchodu i miesta na úkryt v nepriaznivom počasí. Doterajšie zariadenia na hrebeni nestíhali počas silných mesiacov pokrývať dopyt pri zachovaní kvality. Nová budova uspokojí všetky tieto potreby a vytvorí nový kultúrny i oddychový priestor esteticky zasadený do prostredia,“ uviedol projektový manažér a spoluvlastník rezortu Bachledka Ski&Sun Martin Paško s tým, že stavba si vyžiada približne 3,5 milióna eur.



Projekt financuje investor z vlastných, resp. z úverových zdrojov. Stredisko momentálne zamestnáva 110 kmeňových pracovníkov, po otvorení objektu sa ich počet zvýši o viac ako 40.



Do nadmorskej výšky 1200 metrov nad morom bolo potrebné vyviezť 570 ton železa a zhruba 1000 kubických metrov betónu. Najťažšou úlohou bolo podľa Paška vyriešiť energetickú náročnosť celého objektu, napokon našli riešenie, ako sa čo najviac priblížiť tzv. pasívnemu domu.



Stavba, pri ktorej trval proces prípravy osem rokov, bola navrhnutá tak, aby rešpektovala okolité prostredie, umocnila jedinečné výhľady na Belianske Tatry a svojou existenciou nenarúšala dané územie.



„Dôležité pritom bolo skĺbiť funkčnosť, potrebnú kapacitu a estetiku. Zvonku je tak stavba minimalistická, zvnútra otvorená a svieža. Vďaka tomu sa vytvorí priestor pre reštauráciu s panoramatickou terasou s kapacitou 200 miest, obchod so suvenírmi a regionálnymi špecialitami i kaviareň s barom,“ ozrejmil architekt Martin Grébert.



Všetky verejné časti budovy budú bezbariérové. Exteriér má po dostavbe tvoriť zelená prechodová strecha s výhľadom na Belianske Tatry, terasa kaviarne a baru, detské ihrisko a prírodný amfiteáter so širokým schodiskom ponúkajúci priestor na kultúrne a športové podujatia.



Ekológia a udržateľnosť tvoria pritom jednu z hlavných myšlienok tohto diela na hranici medzi Tatranským a Pieninským národným parkom. Jeho súčasťou bude aj priestor pre environmentálnu výučbu či školenia pre žiakov a edukačné programy Správy Pieninského národného parku.



Prvých zákazníkov privíta Panorama Bachledka už o niekoľko týždňov. Okrem toho v súčasnosti buduje Slovenská správa ciest novú križovatku pri vstupe do strediska z hlavnej cesty. Zároveň svoje kapacity a zázemie rozširuje aj miestny hotel. V spodnej časti strediska zasa rozširujú služby infocentra a vznikne tam aj nový priestor pre Horskú záchrannú službu.



„Toto si podľa odhadov vyžiada ďalších 1,5 milióna eur,“ dodal Paško. Verí, že všetky hrubé stavby sa podarí dokončiť ešte v tomto roku, na budúci rok budú jednotlivé stavby dokončovať.