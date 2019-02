Do akcií Svetového dňa proti rakovine sa zapoja aj v Banskej Bystrici

Prednášky ozvláštnia zaujímavými interaktívnymi modelovými pomôckami.

Banská Bystrica 3. februára (TASR) – Do akcií Svetového dňa proti rakovine, ktorý Medzinárodná únia proti rakovine (UICC) vyhlásila na 4. februára, sa opäť zapojí aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici. Podľa slov jeho hovorkyne Márie Tolnayovej to tentoraz bude predovšetkým prednášková činnosť pre žiakov a študentov v okresoch Banská Bystrica a Brezno.



„Pri príležitosti tohto dňa sme oslovili s ponukou interaktívnych prednášok a besied 43 základných a stredných škôl v spomínaných okresoch. Naším cieľom je vzbudiť u mladej generácie záujem o problematiku týkajúcu sa onkologických ochorení, zvyšovať informovanosť, ako aj zdôrazňovať dôležitosť a veľký význam samotnej prevencie,“ uviedla vedúca oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu RÚVZ Zora Kľocová Adamčáková.



Dodala, že prednášky ozvláštnia zaujímavými interaktívnymi modelovými pomôckami. „Študentky a študenti si ich prostredníctvom môžu nacvičiť samovyšetrovanie prsníkov, názorne vidieť cestu vdýchnutého cigaretového dymu do pľúc a jeho deštruktívne účinky, či pomocou modelovej ukážky výživovej pyramídy nacvičiť si zloženie zdravého taniera,“ konkretizovala.