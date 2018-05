Do Fiľakova by sa po rokoch mohli vrátiť diagnostické zariadenia

Stať by sa tak malo v prípade úspešnosti samosprávy a jej partnerov z radov lekárov vo výzve Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Fiľakovo 17. mája (TASR) – Obyvatelia Fiľakova a priľahlého regiónu na juhu Lučeneckého okresu môžu mať po rokoch opäť k dispozícii diagnostické zariadenia, predovšetkým röntgen. Stať by sa tak malo v prípade úspešnosti samosprávy a jej partnerov z radov lekárov vo výzve Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorú vyhlásilo ministerstvo zdravotníctva na vytváranie centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.



„Naším najväčším problémom je dlhodobo absentujúci röntgen. Keďže záujem spolupracovať s nami vyjadril aj rádiológ a tiež lekári, ktorí k svojej práci röntgen potrebujú, je tu reálna šanca, že ak uspejeme vo výzve, mohla by sa k nám diagnostika vrátiť,“ vysvetlila prednostka Mestského úradu Fiľakovo Andrea Mágyelová.



Diagnostické centrum by v prípade úspechu vo výzve podľa súčasných predstáv malo fungovať v budove bývalej polikliniky na Biskupickej ulici, ktorá je v súkromnom vlastníctve a je dlhodobo nevyužívaná. „Súčasťou projektu bude v budúcnosti aj žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu priestorov. Budeme riešiť, akou právnou formou to zrealizujeme, pravdepodobne však dlhodobým prenájmom,“ doplnila prednostka s tým, že v prvom kole pôjde len o podanie projektového zámeru. „Ostatné podrobnosti, ako aj právna forma spolupráce s lekármi budú ešte v budúcnosti riešené na mestskom zastupiteľstve,“ dodala.



Ako pokračoval primátor mesta Attila Agócs, pri presadzovaní tohto projektu čaká samosprávu veľa práce, vyjednávaní a bojov so šibeničnými termínmi, ale aj tak sa do toho pustia. „Problém chýbajúcej diagnostiky sme zdôrazňovali už pri tvorbe Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec. Na túto výzvu čakáme dva roky. Vidíme v tom doposiaľ najreálnejšiu šancu, ako zabojovať o röntgen a ďalšie diagnostické prístroje a zdravotnú starostlivosť v meste tak posunúť na výrazne lepšiu úroveň,“ konštatoval.