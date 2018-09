Levočská nemocnica otvorila dve zrekonštruované oddelenia

Ide o hematologicko-transfuziologické a rádiodiagnostické oddelenie, na ktorých obnovu šlo takmer 417.000 eur.

Levoča 28. septembra (TASR) – Levočská nemocnica v týchto dňoch otvorila dve novo zrekonštruované oddelenia. Ide o hematologicko-transfuziologické a rádiodiagnostické oddelenie, na ktorých obnovu šlo takmer 417.000 eur. Informoval o tom riaditeľ Všeobecnej nemocnice s poliklinikou Levoča Jozef Tekáč.



Súčasné hematologicko-transfuziologické oddelenie v levočskej nemocnici zabezpečuje široké spektrum transfúznych produktov od autotransfúzií a celej krvi cez rôzne druhy erytrocytov až po deleukotizovanú čerstvo zmrazenú plazmu. „V krátkom čase plánujeme tiež výrobu tzv. trombokoncentrátov. Proces výroby transfúznych liekov je digitálne spracovávaný a sledovaný, všetky údaje o priebehu odberu, spracovaní, uskladnení krvných výrobkov až po expedíciu sú v pamäti počítača. Naše transfúzne lieky nachádzajú svoje uplatnenie v liečbe pacientov na oddeleniach našej nemocnice a v liečbe hematologických a onkologických ambulantných pacientov,“ uviedol primár hematologicko-transfuziologického oddelenia Rastislav Osif a dodal, že časť ich produkcie smeruje i do okolitých nemocníc a tiež do veľkých krajských zariadení v Košiciach, Banskej Bystrici i v Bratislave.



„Verím, že obnovené transfuziologické oddelenie a hematologická ambulancia ponúkne darcom krvi a hematologickým pacientom omnoho komfortnejšie a dôstojnejšie prostredie. Som presvedčený, že modernizácia prispeje k zvýšeniu kvality poskytovaných zdravotníckych služieb v našej nemocnici a nepriamo lepšou kvalitou transfúznych výrobkov aj v iných zdravotníckych zariadeniach, kam naše produkty dodávame,“ konštatoval Osif.



Čiastočnou modernizáciou prešlo i rádiologické oddelenie. Zakúpením moderného rtg. skiagrafického prístroja s priamou digitalizáciou sa v levočskej nemocnici zvýši kvalita obrazovej dokumentácie a tiež bezpečnosť pacientov. Prednosťami nového rtg. prístroja sú podľa primárky oddelenia Eleny Loumovej skrátenie času vyšetrenia a rýchlejšie získanie snímky, možnosť úpravy obrazu prostredníctvom tzv. postprocessingu, zníženie radiačnej záťaže pacienta a eliminácia opakovaných expozícií.



„Neoceniteľnou je i možnosť dlhodobej archivácie obrazovej dokumentácie so zachovaním kvality a s rýchlym prístupom v systéme PACS s možnosťou preposielať nálezy i do iných zdravotníckych zariadení,“ dodala primárka s tým, že obrazová dokumentácia je v dátovom archíve prístupná všetkým používateľom v nemocnici s možnosťou porovnávania s predchádzajúcimi nálezmi v rôznych časových obdobiach. Na röntgenologickom pracovisku v levočskej nemocnici je denne vyšetrených takmer 80 až 90 pacientov.