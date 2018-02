Michalovská nemocnica má nového riaditeľa

Nového riaditeľa v najbližšom období čaká spustenie centrálnej prípravovne liekov.

Michalovce 1. februára (TASR) – Michalovská nemocnica má od štvrtka nového riaditeľa. Stal sa ním bývalý šéf galantskej nemocnice Marián Haviernik, ktorý na pozícii strieda doterajšieho riaditeľa Vladimíra Dvorového.



"Ten sa totiž stal novým generálnym riaditeľom siete polikliník ProCare a siete nemocníc Svet zdravia," informovala vo štvrtok za spoločnosť Svet zdravia, ktorá nemocnicu v Michalovciach prevádzkuje, Jana Fedáková. Poverený vedením michalovskej nemocnice bol podľa jej ďalších slov v máji 2017 po siedmich rokoch šéfovania trebišovskej nemocnici. Koncom vlaňajšieho roka uviedol do prevádzky nemocnicu novej generácie.



Haviernik pôsobil od júla 2015 v galantskej nemocnici. Počas posledného 2,5 roka sa mu ju podľa Fedákovej podarilo zastabilizovať a zrealizovať niekoľko úspešných projektov. "Uvedomujem si, že v Michalovciach budeme riešiť nielen rozdielnu škálu úloh, ale zároveň nastavovať procesy, ktoré by sa mali stať modelom pre následnú implementáciu v ďalších nemocniciach Sveta zdravia. Mám pred tým rešpekt, ale verím, že spoločne so zamestnancami všetko zvládneme," uviedol Haviernik.



Nového riaditeľa, ako ďalej uviedla Fedáková, napríklad v najbližšom období čaká spustenie centrálnej prípravovne liekov. Tento rok sa tiež plánuje rozbehnúť proces výstavby nového pavilónu polikliniky, ktorý má vzniknúť na pôde súčasného chirurgického pavilónu. V Michalovciach chcú zriadiť i centrum pre mozgové príhody, pre ktoré plánuje nemocnica do troch rokov nakúpiť vďaka dotácii z eurofondov nutné prístrojové vybavenie. Zároveň chcú podľa Haviernika pritiahnuť do nemocnice ďalších špičkových odborníkov.



Galantskú nemocnicu vedie Miroslav Zlatohlávek

Nemocnica Svet zdravia v Galante má od 1. februára nového riaditeľa. Miroslav Zlatohlávek na pozícii vystriedal doterajšieho riaditeľa Mariána Haviernika. Ten prechádza do nemocnice novej generácie v Michalovciach. Informovala o tom Jana Fedáková, špecialistka pre externú a internú komunikáciu Sveta zdravia.



Haviernik šéfoval galantskej nemocnici od júla 2015, kedy sa stala súčasťou siete Svet zdravia. Vtedy mala záväzky po lehote splatnosti takmer dva milióny eur, žiadne naplánované investície a nedobrú povesť. "Počas uplynulého 2,5 roka sa nám podarilo nemocnicu zastabilizovať a naštartovať jej transformáciu. Potrebné investície priniesli prvé vynovené oddelenia, moderné medicínske prístroje a postupne sme začali posilňovať aj lekársky tím," zhodnotil svoje pôsobenie Haviernik.



Zlatohlávek dosiaľ pôsobil v strednom a vrcholovom manažmente vo výrobnom sektore. „Na prácu v zdravotníctve sa napriek tomu veľmi teším. Rád by som nadviazal na výborné výsledky predchádzajúceho riaditeľa a pokračoval v úspešnej transformácii nemocnice na moderného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti," uviedol.



Nového riaditeľa vítajú vo funkcii začínajúce projekty. Do troch rokov vznikne vďaka eurofondom v nemocnici nový urgentný príjem, jednotky intenzívnej starostlivosti sa prebudujú na spoločné oddelenie a nemocnica nakúpi i moderné medicínske vybavenie. Tento rok by sa tiež mala kompletne zrekonštruovať fasáda na hlavnej budove monobloku.