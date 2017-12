Na bratislavských urgentoch ošetrili počas Vianoc vyše 2000 pacientov

Približne každé šieste dieťa potrebovalo vyšetrenie chirurgom.

Bratislava 27. decembra (TASR) - Lekári ošetrili počas Vianoc na urgente v detskej nemocnici na bratislavských Kramároch 836 detí. Približne každé šieste dieťa potrebovalo vyšetrenie chirurgom. V Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) to zase bolo vyše 1200 pacientov.



Deti prichádzajúce do detskej nemocnice často trápili angíny, tráviace ťažkosti sprevádzané vracaním a hnačkou, zvýšená teplota či alergické reakcie. "Do chirurgických ambulancií chodili najmä deti s bolesťami brucha," povedala hovorkyňa Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) v Bratislave Dana Kamenická. Malí pacienti utrpeli aj úrazy hlavy po pádoch, tí starší si zranili skôr predlaktia.



Na urgente lekári ošetrili aj jedného opitého 16-ročného mladistvého, po detoxikačnej liečbe ho z nemocnice poslali do domácej liečby. V nemocnici hospitalizovali napríklad aj štvorročné dieťa, ktoré vypilo vodný roztok leptavej látky z detského chemického setu.



"Naši lekári sa najčastejšie stretávali so zažívacími ťažkosťami, pacientom narobili problémy kosti v hrdle, niekoľko ľudí bolo intoxikovaných pre nadmerné požitie alkoholu a vyskytli sa aj pacienti so psychickými ťažkosťami," vysvetlila hovorkyňa UNB Eva Kliská. Zdravotníci UNB poskytli zdravotnú starostlivosť aj pacientom, ktorí utrpeli poranenia následkom pádu alebo pri autonehode.