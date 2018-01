Na hornom Zemplíne aj v Košickom kraji rastie chorobnosť

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Humennom zaznamenal v druhom kalendárnom týždni nárast chorobnosti v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 231 prípadov.

Humenné/Vranov nad Topľou 12. januára (TASR) – Na hornom Zemplíne došlo k nárastu chorobnosti. Školy zatiaľ zatvárať nemuseli.



Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Humennom zaznamenal v druhom kalendárnom týždni nárast chorobnosti v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 231 prípadov. Ako informuje na svojej webovej stránke, celkovo bolo nahlásených 906 akútnych respiračných ochorení (ARO), z toho chrípke podobné ochorenia (CHPO) tvorili 43 prípadov. Komplikácie (4) sa vyskytli v Sninskom okrese.



Vranovský regionálny úrad verejného zdravotníctva hlási v aktuálnom týždni rovnako zvýšenie počtu ochorení oproti prvému týždňu tohto roka. ARO zaznamenal spolu v 680 prípadoch, z toho CHPO bolo 74. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola u detí do päť rokov. "Ochorenia hlásilo 100 percent lekárov pre deti a dorast a 68 percent praktických lekárov pre dospelých," uvádza RÚVZ na svojej webovej stránke.



Chorobnosť na respiračné ochorenia v Košickom kraji vzrástla takmer o 50 percent

Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Košickom kraji v druhom týždni nového roka stúpla v porovnaní s predchádzajúcim o 48,8 percenta. Informoval o tom košický Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ).



Chorobnosť dosiahla úroveň 1615,3 chorých na 100.000 obyvateľov. Najvyššia vekovo špecifická chorobnosť bola u detí do päť rokov.



Lekári v kraji hlásili tento týždeň celkovo 6086 ochorení. Z tohto počtu bolo 266 prípadov chrípky a jej podobných ochorení. Komplikovaný priebeh chorôb malo 73 ľudí, najčastejšie išlo o zápaly pľúc.



Výchovno-vzdelávací proces nebol v 2. kalendárnom týždni prerušený na žiadnej škole v kraji.



Chrípková chorobnosť v Trenčianskom kraji stúpa

Lekári v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) nahlásili tento týždeň Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne 5816 akútnych respiračných ochorení (ARO). V porovnaní s minulým týždňom stúpla chorobnosť o 20,23 percenta. Informovala regionálna hygienička RÚVZ v Trenčíne Ľudmila Bučková.



Z celkového počtu respiračných ochorení bolo 540 ochorení na chrípku. Chrípková chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom stúpla o 37,89 percenta. Chrípka a akútne respiračné ochorenia trápili najmä deti do päť rokov.



Najvyššia chorobnosť na ARO bola tento týždeň v TSK v okrese Trenčín, kde dosiahla úroveň 2476 ochorení na 100.000 obyvateľov. Najnižšia chorobnosť – 1215 ochorení na 100.000 obyvateľov - bola v TSK v okrese Považská Bystrica. Pre chrípku a ARO nemuseli tento týždeň prerušiť školskú dochádzku v žiadnej škole a školskom zariadení v kraji.