Chrípka v Prešovskom kraji zatvorila 22 škôl

Prešov 26. januára (TASR) – Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia v Prešovskom kraji v priebehu tohto týždňa rapídne vzrástla. Kým minulý týždeň zaznamenali lekári 7243 pacientov, v priebehu tohto týždňa ich bolo už 9768. Počet chorých tak vzrástol o 2525 prípadov. Vzrástla aj skupina ľudí chorých na chrípku. Lekári ju tento týždeň diagnostikovali u 1077 pacientoch, predchádzajúci týždeň ich bolo len 646.



Zvýšená chorobnosť sa prejavila aj na počte zatvorených škôl. V kraji tento týždeň prechodne prerušili výchovno-vzdelávací proces v 22 školách. Z toho desať materských, 11 základných a jedna stredná škola. Najvyššia chorobnosť bola u detí vo vekovej skupine do päť rokov.



Informácie zverejnil na svojej webstránke Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prešov.



V Trenčianskom kraji prerušili vyučovanie v 9 školách a škôlkach

Pre chrípku prerušili tento týždeň školskú dochádzku v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) v šiestich základných a troch materských školách. Informovala regionálna hygienička Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne Ľudmila Bučková.



Lekári v TSK nahlásili tento týždeň 7706 akútnych respiračných ochorení (ARO). Chorobnosť v porovnaní s minulým týždňom stúpla o 18,57 percenta. Najvyššia chorobnosť na ARO bola tento týždeň v TSK v okrese Púchov, najnižšia v okrese Partizánske.



Z celkového počtu ochorení bolo 1102 ochorení na chrípku. Chrípková chorobnosť stúpla v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 44 percent. Akútne respiračné ochorenia a chrípka trápili najmä deti do päť rokov.



Aj v Bratislavskom kraji stúpa počet chorých

Počet chorých na chrípku a jej podobných ochorení v Bratislavskom kraji rastie. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave zaznamenal v tomto týždni až 448 prípadov chrípky, kým v uplynulom týždni ich bolo len 167. Stúpla taktiež aj celokrajská chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO). Informuje o tom RÚVZ v Bratislave prostredníctvom sociálnej siete.



Úrad zaevidoval v tomto týždni celkom 4326 prípadov ARO, čo predstavuje chorobnosť 2467,7 prípadu na 100.000 obyvateľov kraja. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná v okrese Bratislava III a Bratislava I. Taktiež zaznamenal 448 chorých na chrípku, čo je chorobnosť viac ako 255 na 100.000 obyvateľov.



V tomto týždni bol na základe rozhodnutia regionálneho hygienika prerušený výchovno–vzdelávací proces v Spojenej škole Hálkova 54 v Bratislave od stredy (24.1.) do piatka. Z dôvodu zvýšenej chorobnosti na chrípku, respektíve ARO sa nebude od pondelka (29.1.) do stredy (31.1.) vrátane vyučovať na Základnej škole v obci Studienka (okres Malacky) a tiež v Škole pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium na Teplickej 7 v Bratislave.



Regionálni hygienici upozorňujú, že sa chrípka šíri vzduchom a najviac ohrozuje pacientov s oslabenou imunitou alebo s chronickým zápalom priedušiek. Taktiež astmatikov, starších ľudí a deti. Lekárov navštevujú najčastejšie práve deti.



Podľa odborníkov je dôležité vyhýbať sa ľudom, ktorí kýchajú a kašlú. Taktiež radia umývať si ruky, vyhýbať sa preplneným miestam, jesť dostatok výživnej stravy, vrátane ovocia i zeleniny a piť veľa tekutín. Ľudia by si mali dopriať aj dostatok spánku a odpočinku. Ak je už niekto chorý na chrípku či ARO, mal by zostať doma aspoň prvé tri dni na lôžku a nemal by sa namáhať.