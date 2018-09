Prievidzské medicínsko-diagnostické centrum plánujú rozšíriť

Zdravotnícke centrum sa chce do budúcnosti zamerať aj na diagnostiku ochorení, ktoré vo väčšej miere postihujú obyvateľov hornej Nitry.

Prievidza 27. septembra (TASR)- Prievidzské medicínsko - diagnostické centrum sa do budúcnosti plánuje zamerať aj na diagnostiku onkologických a kardiologických ochorení. Uniklinika kardinála Korca tiež získala do svojho portfólia nové prístroje.



"Máme nový sonograf, ktorý umožňuje lekárom detailnejšie zobrazenie ciev, orgánov brušnej dutiny a umožňuje nám potvrdzovať alebo vidieť diagnózy úplne v začiatkoch. Každoročne sa nám darí aj vďaka Nadácii - Dar zdraviu obnovovať prístrojové vybavenie, ktoré tu v regióne absentuje, čoho dôkazom je, že na našej gynekologickej ambulancii máme špeciálny gynekologický ultrazvuk," konkretizoval vo štvrtok pri príležitosti desiateho výročia zariadenia jeho riaditeľ Miloš Mladý.



Na všetky svoje pracoviská tiež podľa neho zdravotnícke zariadenie zavádza systém časovania a objednávania pacientov, tí si budú môcť na informačných zónach pozrieť, ktorá ambulancia je práve v prevádzke, prípadne či kapacitne pacienta ešte v daný deň zoberie, poprípade tam uvidí informácie, či lekár nemá dovolenku alebo skrátené ordinačné hodiny. "Následne si vytlačí lístok s poradím a v tomto momente má záruku, že sa k lekárovi dostane. Nemusí sedieť niekoľko hodín v čakárni, súčasťou systému je totiž aj bezplatná aplikácia, ktorá umožňuje sledovať vývoj poradových čísiel pred ním. Veľkým prínosom je aj to, že sa môže objednať aj prostredníctvom portálu vyššieho územného celku," doplnil s tým, že systém je dostupný pre všetkých lekárov v rámci budovy.



Zdravotnícke centrum sa chce do budúcnosti zamerať aj na diagnostiku ochorení, ktoré vo väčšej miere postihujú obyvateľov hornej Nitry. "Už niekoľko rokov máme projekt na dostavbu, prístavbu Unikliniky a vytvorenia dvoch centier, jedného onkologického a druhého kardiologického," ozrejmil Tomislav Jurik, predseda predstavenstva Unipharmy - 1. slovenskej lekárnickej akciovej spoločnosti. Ide podľa neho len o otázku času a peňazí, čo má firma k dispozícii, ale schvaľovacie konania, zvlášť so zdravotnými poisťovňami, označil za veľmi ťažké. "Projekt je pripravený, ak bude priazeň zdravotných poisťovní, postavíme to možno opätovne do roka a do dňa," dodal.