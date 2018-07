Bánovce nad Bebravou a Dubnica sú bez detskej lekárskej pohotovosti

Bez ambulantnej pohotovosti pre dospelých bude až do 16. júla krajské mesto Trenčín.

Trenčín 1. júla (TASR) – Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých a deti je od nedele v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) v pracovných dňoch od 16.00 do 22.00 h a počas sviatkov a víkendov od 7.00 do 22.00 h. Lekárska pohotovosť v kraji prináša aj niektoré ďalšie zmeny.



Ako informovala hovorkyňa TSK Veronika Rezáková, pohotovostné ambulancie zostávajú na rovnakých miestach ako doteraz. Výnimkou je pohotovosť pre deti a dorast v Partizánskom, ktorá sa sťahuje na Hrnčiríkovu ulicu.



"Od 1. júla nebude v prevádzke ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Dubnici nad Váhom pre spádové územie okresu Ilava ani ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast v Bánovciach nad Bebravou pre spádové územie okresu Bánovce nad Bebravou. Do dnešného dňa totiž Ministerstvom zdravotníctva SR nebol vybraný ani poverený výkonom ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast žiadny poskytovateľ," uviedla Rezáková.



Bez ambulantnej pohotovosti pre dospelých bude až do 16. júla krajské mesto Trenčín. Do tohto dátumu môžu občania okresu Trenčín, ktorých zdravotný stav si bude vyžadovať poskytnutie ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých, navštíviť najbližšiu ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých, alebo ambulancie ústavnej pohotovostnej služby Fakultnej nemocnice Trenčín.



"V prípade, ak by u človeka došlo k náhlemu zhoršeniu zdravotného stavu, ministerstvo zdravotníctva odporúča obrátiť sa po 22.00 hodine na pracovisko urgentného príjmu v najbližšej nemocnici, vo vážnych prípadoch radí volať záchrannú zdravotnú službu," doplnila Rezáková.