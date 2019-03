Zdravotne znevýhodneným v Lučenci budú pomáhať canisterapeutické psy

Naše dievčatá dostali psy, ktoré si pod dozorom odborníka vycvičia. Potom budeme chodievať za hendikepovanými ľuďmi do domovov sociálnych služieb, priblížil riaditeľ SOŠ HSaD Juraj Vitek.

Lučenec 21. marca (TASR) – Na pomoc ľuďom so zdravotným znevýhodnením je zameraný projekt Pomocné labky, ktorý vo štvrtok odštartovala Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy (SOŠ HSaD) v Lučenci. Partnermi projektu sú Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy, občianske združenia Zmysel života a 3Pé a podporila ho Nadácia pre deti Slovenska z grantu poisťovne Kooperativa.



"Naše dievčatá dostali psy, ktoré si pod dozorom odborníka vycvičia. Potom budeme chodievať za hendikepovanými ľuďmi do domovov sociálnych služieb (DSS), s ktorými už máme podpísanú spoluprácu. Na canisterapiu, ktorá sa bude vykonávať dotykmi, hladkaním i samotnou prítomnosťou psov, využijeme psy, ktoré nie sú vhodné za vodiacich, keďže tam sú nesmierne prísne predpisy v súvislosti so zdravotným stavom,“ priblížil riaditeľ SOŠ HSaD Juraj Vitek.



Dodal, že pri spustení projektu dostali od výcvikovej školy prvé dva psy a v každom ročníku by postupne chceli nadviazať ďalšou dvojicou, kým ich počet nestúpne na približne desať. Následne sa budú psy postupne obmieňať. "Vo štvrtom ročníku totiž naši študenti odídu aj so psíkom, my si ho už späť nevieme zobrať,“ vysvetlil riaditeľ.



Jedným zo zariadení, kde sa bude projekt realizovať, je DSS Slatinka v Lučenci. Ako povedala jeho riaditeľka Renáta Šimová, prínos Pomocných labiek vníma veľmi pozitívne. „Je to veľmi prospešné pre ľudí, či už s mentálnym, telesným, alebo kombinovaným postihnutím. Prispieva k zvýšeniu kvality života i k nadväzovaniu kontaktov, pretože v našom zariadení je väčšina ľudí imobilných a nekomunikujúcich,“ uviedla Šimová.



Jedného zo psov určených na canisterapiu dostala tretiačka zo SOŠ HSaD Ivana Labudová. „Prvý rok bol u výcvikárov, ktorý ho socializovali a naučili základnú poslušnosť. Ja ho naučím rôzne triky a neskôr sa budeme venovať samotnej canisterapii, teda chodievať k ľuďom, ktorých budeme liečiť,“ opísala študentka. Ako doplnila, pes s ňou bude chodievať do školy, na prax, a bývať s ňou v internáte. „Spolubývajúca je tiež kynologička, takže s tým nebude problém,“ zakončila Labudová.